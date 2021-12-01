高市警今起全面實施電子巡簽　作為治安大數據之參考

為提升警巡邏勤務效率，傳統之巡邏勤務紙本巡簽將有重大變革。高雄市政府警察局自今(1)日起全面實施電子巡簽，除增進員警執勤安全、提升機關形象外，並將各項巡邏資訊透過載具精準回傳於系統內保存，以視覺化分析及自動產製報表方式提供業務單位管考，以作為治安大數據之參考。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-01 18:16:47
以往員警執行巡邏時，到達治安要點之後再取出巡邏表簽到方式，其實一直都存在著員警「簽巡降低戒備」、「天雨或惡劣天候紙張容易潮濕或吹散」、以及「有心人士窺探紙本掌握巡邏密度」等疑慮。
案經高市府警察局從員警執勤負擔、建置經費、巡邏資訊掌握及系統維護等面向評估後，確認採用「NFC TAG晶片」模式取代傳統巡簽，並自去年9月擇定鳳山分局五甲派出所試辦，經試辦成效符合預期。於今年7月全面建置該局電子巡簽系統並自110年12月1日起全面實施。
高市警局強調，建置電子巡簽系統，可將各項巡邏資訊如勤務人員身分、簽巡時間、簽巡地點(含經緯度)密度等，透過載具精準回傳於系統內保存，以視覺化分析及自動產製報表方式提供業務單位管考、分析與統計，並與治安交通斑點圖比對，可做治安大數據運用所得資訊作為勤務部署參考，強化維護社會治安功能。