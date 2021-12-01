COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

吳崢揭林秉樞操作手法！曝主動傳訊混淆　企圖孤立被害人

▲高嘉瑜受暴，台北市議員林亮君的助理吳崢揭林秉樞在事件曝光前的操作手法。(圖／NOWnews資料照)
▲高嘉瑜受暴，台北市議員林亮君的助理吳崢揭林秉樞在事件曝光前的操作手法。(圖／NOWnews資料照)

編輯中心／綜合報導

2021-12-01 17:51:06

民進黨立委高嘉瑜今（1）日勇敢站出來，對外述說遭男友林秉樞施暴過程，並曝光驚人傷勢照，對此，無黨籍台北市議員林亮君助理吳崢揭露在事發前，林秉樞曾「主動」傳訊息給稱他將遭逢不實言論攻擊望各方明鑑是非，更在媒體刊出後說是報導不實，但隨著事證越來越清晰，吳崢發現這儼然就是親密關係暴力中的加害人，要孤立受害者、阻絕外界介入的手段，讓他對高嘉瑜感到相當內疚與抱歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳崢指出，他和林秉樞是「臉友」，前天他在個人臉書上預告自己將遭逢不實言論攻擊，並再度提及他近日遭逢喪母之痛，望各方明鑑是非，昨天當媒體揭露消息後，林還主動傳訊息向他表示，這都是兩人間的私事糾紛，媒體報導不實，希望大家不要介入，當時他以我不清楚詳情，不妄加評論回覆他。

吳崢說，但是隨著越來越多資訊陸續披露，包括林先生過去曾虐母，以致其母聲請保護令。甚至因恐嚇其他女性遭判緩刑等，讓他感到越來越不對勁，心裡也覺得很焦慮。直到今天早上，高嘉瑜將受暴的照片公開，也指控有許多過去同樣也受林先生加害的受害人和她聯繫，表示不只有她受暴，還有其他人也遭他透過兩人間的私密照片、影片恐嚇，這讓吳崢對於林的個人資訊越來越清晰。

吳崢感覺自己在此事件的經歷，是個鮮明的教訓和經驗，他說，林秉樞以營造出特定形象和情緒勒索等手段，利用人性的慣性來影響他身邊的人際網路，顯然是親密關係暴力中的加害人會積極使用各種手段阻絕外界的介入，將被害者孤立。他也回想自己，在對方主動釋放相反訊息的第一時間感到遲疑了，認為會不會有可能是爭執而非暴力，吳崢也表示，若今天不是高嘉瑜擁有媒體聲量和關注度，那麼受害者可能會被封鎖的更嚴重，反讓他能夠得逞，對此他感到相當內疚、抱歉。

整件事讓他切身感受到親密關係中的暴力，需要外界更高的警覺。否則受害者很容易被孤立，甚至被暴力陰影囚禁在不當關係中，他希望大家能為此事站出來、向所有受到暴力的受害者們表達更多支持，讓整體環境繼續改善，也相當感謝高嘉瑜的挺身而出，就算面對許多訕笑和質疑，但依然向更多女性喊話，真的非常勇敢。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
51.21%48.79%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀