吳崢揭林秉樞操作手法！曝主動傳訊混淆　企圖孤立被害人

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吳崢說，但是隨著越來越多資訊陸續披露，包括林先生過去曾虐母，以致其母聲請保護令。甚至因恐嚇其他女性遭判緩刑等，讓他感到越來越不對勁，心裡也覺得很焦慮。直到今天早上，高嘉瑜將受暴的照片公開，也指控有許多過去同樣也受林先生加害的受害人和她聯繫，表示不只有她受暴，還有其他人也遭他透過兩人間的私密照片、影片恐嚇，這讓吳崢對於林的個人資訊越來越清晰。
吳崢感覺自己在此事件的經歷，是個鮮明的教訓和經驗，他說，林秉樞以營造出特定形象和情緒勒索等手段，利用人性的慣性來影響他身邊的人際網路，顯然是親密關係暴力中的加害人會積極使用各種手段阻絕外界的介入，將被害者孤立。他也回想自己，在對方主動釋放相反訊息的第一時間感到遲疑了，認為會不會有可能是爭執而非暴力，吳崢也表示，若今天不是高嘉瑜擁有媒體聲量和關注度，那麼受害者可能會被封鎖的更嚴重，反讓他能夠得逞，對此他感到相當內疚、抱歉。
整件事讓他切身感受到親密關係中的暴力，需要外界更高的警覺。否則受害者很容易被孤立，甚至被暴力陰影囚禁在不當關係中，他希望大家能為此事站出來、向所有受到暴力的受害者們表達更多支持，讓整體環境繼續改善，也相當感謝高嘉瑜的挺身而出，就算面對許多訕笑和質疑，但依然向更多女性喊話，真的非常勇敢。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110