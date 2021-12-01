展現方寸之美！中華民國110年全國郵展在高雄

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華民國110年全國郵展開幕式及110年版新年郵票發行發表會活動，是由中華郵政公司董事長吳宏謀與高雄郵局局長吳信陵共同主持，財政部關務署高雄關關務長蘇淑貞、中鋼公司董事長翁朝棟、高雄捷運公司董事長楊岳崑、南六企業董事長黃清山等人與會。
中華郵政公司董事長吳宏謀在致詞時表示，可以發行郵票，代表國家主權的象徵，郵票可展現方寸之美，內含包括藝術、風景、文化，藉由此次全國郵展，展出珍貴的郵票。
高雄郵局局長吳信陵指出，此次郵展展出的內容包含，「中國金圓郵票(1948～1949)」、「海峽兩岸通郵史」、「高雄郵史及古早高雄繪片」及「國小集郵教室優勝作品」等各類郵集作品共264框，展品豐富多元精彩，並兼具教育、藝術、怡情、益智、會友等多項功能及意義，值得愛郵及各界人士前往觀摩學習。
中華集郵團體聯合會名譽理事長陳友安說，此次全國郵展，因為疫情關係一延再延，透過高雄市郵藝協會及高雄郵局努力協調促成，終於能順利舉辦，有集郵收藏家們一再推廣，一定能培養出更多的集郵迷。
高雄郵局局長吳信陵進一步只出，郵展期間除了有專人導覽服務郵集賞析外，並於各主題日期間辦理曾凱智設計師簽名會、集郵講座、親子玩郵樂及小小集郵營等各項活動，內容精彩可期，歡迎踴躍報名參加。
吳信陵強調，高雄郵局為配合郵展活動，特以招福牛、鳳山龍山寺及逸遊港都為主題發行「招福牛郵資票郵摺」、「高雄全國郵展郵資票郵摺」、「中華民國110年全國郵展-逸遊港都」紀念專冊，還有多項獨家周邊商品供民眾選購，歡迎愛郵人士前來共襄盛舉選購珍藏。