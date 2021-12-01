COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

展現方寸之美！中華民國110年全國郵展在高雄

▲中華郵政公司舉辦中華民國110年全國郵展及110年版新年郵票發行活動，由董事長吳宏謀(中)與高雄郵局局長吳信陵共同主持(左1)。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
▲中華郵政公司舉辦中華民國110年全國郵展及110年版新年郵票發行活動，由董事長吳宏謀(中)與高雄郵局局長吳信陵共同主持(左1)。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)

記者黃守作／高雄報導

2021-12-01 20:00:00

中華民國110年全國郵展自今(1)日起至5日止，在中華郵政公司高雄郵局郵件大樓1樓展出，並舉辦中華民國110年全國郵展開幕及110年版新年郵票發行活動，歡迎有興趣的愛郵人士及民眾前往參觀選購珍藏。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中華郵政公司舉辦中華民國110年全國郵展及110年版新年郵票發行活動。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
▲中華郵政公司舉辦中華民國110年全國郵展及110年版新年郵票發行活動。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
中華郵政公司高雄郵局為提振集郵風氣，並提供正確的集郵知識，乃與高雄市郵藝學會共同辦理中華民國110年全國郵展中華民國110年全國郵展活動，並進行110年版新年郵票發行發表會。

中華民國110年全國郵展開幕式及110年版新年郵票發行發表會活動，是由中華郵政公司董事長吳宏謀與高雄郵局局長吳信陵共同主持，財政部關務署高雄關關務長蘇淑貞、中鋼公司董事長翁朝棟、高雄捷運公司董事長楊岳崑、南六企業董事長黃清山等人與會。

▲中華郵政公司董事長吳宏謀致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
▲中華郵政公司董事長吳宏謀致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
中華郵政公司董事長吳宏謀在致詞時表示，可以發行郵票，代表國家主權的象徵，郵票可展現方寸之美，內含包括藝術、風景、文化，藉由此次全國郵展，展出珍貴的郵票。

▲中華郵政公司董事長吳宏謀(右1)主持發行110年版新年郵票發表會活動。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
▲中華郵政公司董事長吳宏謀(右1)主持發行110年版新年郵票發表會活動。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
高雄郵局局長吳信陵指出，此次郵展展出的內容包含，「中國金圓郵票(1948～1949)」、「海峽兩岸通郵史」、「高雄郵史及古早高雄繪片」及「國小集郵教室優勝作品」等各類郵集作品共264框，展品豐富多元精彩，並兼具教育、藝術、怡情、益智、會友等多項功能及意義，值得愛郵及各界人士前往觀摩學習。

▲中華民國110年全國郵展活動，現場擠滿參觀人潮。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
▲中華民國110年全國郵展活動，現場擠滿參觀人潮。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
中華集郵團體聯合會名譽理事長陳友安說，此次全國郵展，因為疫情關係一延再延，透過高雄市郵藝協會及高雄郵局努力協調促成，終於能順利舉辦，有集郵收藏家們一再推廣，一定能培養出更多的集郵迷。

▲中華郵政公司董事長吳宏謀(左2)參觀全國郵展。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
▲中華郵政公司董事長吳宏謀(左2)參觀全國郵展。(圖／記者黃守作攝，2021.12.01)
高雄郵局局長吳信陵進一步只出，郵展期間除了有專人導覽服務郵集賞析外，並於各主題日期間辦理曾凱智設計師簽名會、集郵講座、親子玩郵樂及小小集郵營等各項活動，內容精彩可期，歡迎踴躍報名參加。

吳信陵強調，高雄郵局為配合郵展活動，特以招福牛、鳳山龍山寺及逸遊港都為主題發行「招福牛郵資票郵摺」、「高雄全國郵展郵資票郵摺」、「中華民國110年全國郵展-逸遊港都」紀念專冊，還有多項獨家周邊商品供民眾選購，歡迎愛郵人士前來共襄盛舉選購珍藏。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
50.84%49.16%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀