鎖國再收緊！日本要求停售入境機票　海外日人恐難返鄉

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根據各家航空公司表示，由於日本即將迎來新年假期，旅居海外的日本國民希望返鄉跨年，因此12月的返日航班訂票量增加。雖然在今天之前已完成機位預訂者，機位將不會被取消，但實施對象也包含旅居海外的日本國民，若尚未預訂機票的日本人，將無法在12月返國。對此，國土交通省解釋，這屬於「緊急避難的預防措施」。
日本政府有鑒於Omicron病毒感染擴散，決定強化邊境管制措施，除了全面暫停外國人入境之外，並將每日入境日本人數降至3500人以下。目前入境管制措施也將會根據往後的疫情狀況進行調整。
航空公司相關人士表示，雖然目前已經暫停接受預訂，但這次的措施實在太過嚴格，為了讓日本國民也能返國，希望能在和國土交通省進行交涉。
立教大學社會學部教授長有紀枝認為，「這次連日本國民都包含在實施對象當中，是前所未有的處置。這讓人十分的吃驚。」長有紀枝表示，就保護日本國民的觀點來看，仍是非常強硬的管制措施。
據悉，長榮航空表示，將依日本國土交通省最新規範，即日起停止接受12月1日至12月31日飛往日本之新訂位，經日本轉機者不受此限，由日本出境則不受影響；目前長榮航空飛往日本班機均維持正常起降，但會視後續市場變化及日方相關規範做滾動式調整。
中華航空則表示，飛往日本航班即日起至12月31日暫不開放新訂位，原訂位旅客不受影響；日本出發之航班則正常開放旅客訂位，後續將依日本國土交通省規範及旅運需求滾動式調整航班。
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