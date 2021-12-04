女尼怕蕁麻疹只敢吃青菜配飯！醫師傻眼 問題根本不在吃
一到冬天，煩人的蕁麻疹就開始找麻煩！很多人都會出現皮膚乾癢、有疹塊的症狀，曾有一名出家的女尼到醫院求診，主訴她過去看診曾被醫師告誡不能吃某些食物，於是自己3年來只吃自己種的蔬菜配白飯，但仍不見病情好轉，癢起來還是要命。台灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜表示，這名女尼其實是搞錯方向，慢性蕁麻疹大多不是食物引起，往往是民眾的迷思，所以常見的芋頭、竹筍、豆類，其實通通可以吃。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-04 11:00:00
後來這名女尼在正確的醫師建議用藥下，不出一個月就恢復正常生活，之後飲食上也再也不用只吃蔬菜跟白飯了。但這名女尼的蕁麻疹成因到底為何？經過醫師問診後才發現，這她是因為平常生活過於忙碌，早上六點要早起打掃、誦經，還要組織法會，每天忙到深夜11點多，日復一日壓力太大，才引起免疫疾病導致出現慢性蕁麻疹。
醫師表示，只要相關症狀反覆發作且持續超過6週，就是慢性蕁麻疹患者，建議及早就醫，在醫師的建議下規律使用藥物治療，將可以完全根治。
另外，根據台大醫院透過健保資料庫研究發現，慢性蕁麻疹患者伴隨發生焦慮症、睡眠障礙，或是陣發性情緒疾患等精神疾病風險，是一般人的1.43到2.32倍；而慢性蕁麻疹患者合併使用精神科用藥，也是一般人的1.95到2.70倍，特別是進入冬季，若患者心理壓力大或情緒不佳，病況就會進入惡性循環，使得病情逐漸惡化。