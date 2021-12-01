宏都拉斯新政府親中非定局　台灣或成與美中談判籌碼

拉丁美洲友邦宏都拉斯總統大選落幕，左派反對黨候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在執政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）承認敗選之後，贏得了這場總統大選，成為宏都拉斯的首位女性總統。先前秀瑪菈．卡斯楚曾表示，如果當選，她將會終止與台灣的邦交關係，轉而與北京友好。因此在秀瑪菈．卡斯楚勝選的情況之下，未來與台灣的關係將成為關注議題。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-01 19:13:59
宏都拉斯總統大選在開出52%選票之後，當時計票結果顯示，秀瑪菈．卡斯楚贏得了大約53%的選票，而阿斯夫拉則贏得大約34%的選票，但是在計票系統出現故障之後當局暫停公布計票結果。直至30日，阿斯夫拉承認敗選，秀瑪菈．卡斯楚被公認贏得了這場總統大選，成為宏都拉斯的首位女性總統。
根據《美國之音》報導，秀瑪菈．卡斯楚在競選中曾說，如果當選將會轉而承認中國，終止與台灣的正式外交關係。不過她的副手前央行行長諾埃（Hugo Noe）則表示，尚未做出最終決定，將取決於對各方利益的權衡，包括美國的態度以及對宏美關係的影響。
報導指出，美國國務卿隨後立即發表聲明，祝賀秀瑪菈．卡斯楚當選，並期待與新政府一起應對各項挑戰。秀瑪菈．卡斯楚在競選期間至則執政黨讓宏都拉斯貪腐和犯罪活動猖獗、經濟蕭條。專家認為，美國與宏都拉斯新政府合作，將能減輕美國南部邊境面對非法移民潮的壓力。但秀瑪菈．卡斯楚上任之後，想與華府增進交流，可能會因得面對「中國與台灣的關係」這道障礙。
專家表示，宏都拉斯新政府可能會將台灣問題作為與美國和中國談判的重要籌碼。