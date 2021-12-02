楊紫首演心理師　15個月才學會「與自己和解」

大陸女星楊紫的作品《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》叫好叫座，躋身一線流量小花，其實童星出身的楊紫至今已經演了50部電視劇，在當童星時，被資深演員認為不夠漂亮，長大後當不了演員，因此她更加努力增進演技，新作《女心理師》擺脫過去傻白甜、傻大姐的角色，楊紫在劇中運用專業，抽絲剝繭幫助病患治癒內心的創傷，同時重新面對自己童年陰霾，並在過程中逐漸成長，最終也戰勝心魔，楊紫坦言，經過15個月的拍攝期，自己也被治癒。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-02 07:30:00
楊紫外貌屢次被作文章，接拍《香蜜沉沉燼如霜》時，再度被質疑不夠仙氣，無法勝任劇中的花神之女，當她將女主角前後期反差演繹拿捏得宜，用演技說話時，不只讓討厭她的人噤聲，也讓她和鄧倫嚐到大紅的滋味。只是接下來她拍的戲命運多舛，《餘生請多指教》定檔，卻又無原因的上檔無期，《青簪行》從男女主角搶番位到吳亦凡遭封殺，戲劇因此被冷凍了，好在《女心理師》終於要播，不負楊紫苦心拍攝。
楊紫希望《女心理師》的觀眾和她一樣，變得快樂，並且與自己和解，也說明了這兩年的心情轉變。她說：「與『賀頓』15個月的漫長的相處過程中，互相陪伴，見證彼此的成長與蛻變，一起傾聽那些埋藏在內心深處的故事，穿過黑暗，打開大門，陽光灑在了我們的身上。賀頓，謝謝妳溫暖了一些人，也治癒了我，遇到妳是我的榮幸。」想對那些身處黑暗的朋友們說：「每個人都會經歷不好的日子，但別怕，萬物皆有裂痕，你的身邊有很多愛你的人，只要你回頭看，我們一直在，別怕，一切都會過去的，生活很美好 你並不是一個人，我們會永遠在你身邊陪伴著你 。」
《女心理師》取材社會真實案件，探討家庭矛盾、拒絕暴力、產後憂鬱、職場生存、關愛女性、獨居老人等案例，每一個案例中都將會有當紅演員客串，由楊紫、井柏然、菅紉姿、章若楠、張鈞甯、楊童舒等人演出，來演繹各類型的心理諮詢案例。《女心理師》12月3日起，中華電信MOD戲劇199、龍華偶像台MOD353上架播出。