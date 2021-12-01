桃園男醋意大發殺妻塞桶中！桃檢向法院聲請羈押

桃園一名吳姓男子，因懷疑妻子外遇，竟狠心將29歲謝姓妻子殺案並將屍體對折塞入大型的塑膠桶中封存，在犯案後16小時後，於今（1）日上午8時因良心不安向警方自首，警方依殺人罪嫌送辦。桃園地檢署晚間在偵訊後，認定其涉犯刑法殺人罪嫌重大，且有逃亡及滅證之虞，已向法院聲請羈押。
編輯中心／綜合報導
2021-12-01 20:06:18
據了解，吳男和妻子結婚6年，婚後育有兩名女兒，近期吳男懷疑妻子有外遇，雙方時常爆發爭執，今日下午16時許，兩人因爭執而爆發肢體衝突，吳男將謝女打昏後，用棉被將他口鼻掩蓋導致謝女窒息而死，但又不知道如何處理屍體，遂將她對折裝進塑膠大水桶中、蓋上蓋子密封，女兒則由祖父母接回，尚不知道母親已被父親狠心殺害。
桃園地檢署在接獲桃園市警局桃園分局消息後，立即由外勤檢察官前往相驗並指揮警方詳細蒐證，晚間認定其涉犯刑法殺人罪嫌重大，且有逃亡及滅證之虞，已向法院聲請羈押。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110