影／殺妻封屍後自知難逃法網 兇手伴屍16小時後自首
桃園市今（1）日驚傳殺妻封屍案，吳姓男子因為懷疑謝姓妻子有外遇，昨（30）日下午2人因此爆發激烈口角，吳男憤而徒手勒住謝女頸部，造成她窒息死亡。吳男闖禍後待在房間，還將妻子屍體對折後塞入塑膠桶中企圖湮滅殺妻證據，他伴屍16小時後，在今（1）日上午向警方自首並坦承殺人。桃園地檢署檢察官1日下午在桃園殯儀館相驗，並對吳進行偵訊，桃檢複訊後依涉犯刑法殺人罪嫌重大且有逃亡及滅證之虞向法院聲請羈押。
記者李春台/桃園報導
2021-12-01 20:10:04
據了解，年約30歲的吳姓男子與29歲的謝女婚後育有2名幼女，一家四口住在桃園區公寓。吳男最近懷疑謝妻有外遇，雙方經常為此爭執不休，昨天30日下午4時左右，2人再度以外遇問題起口角，吳男憤怒之下疑似先毆打妻子後，再徒手掐住頸部與摀住口鼻導致妻子窒息死亡，吳闖禍後不知所措，伴屍16小時候於今日上午8時許向警方自首坦承殺妻之事實。
警方鑑識人員據報後立即趕往現場，發現吳男殺害妻子後，還將其遺體以對折方式塞入大型塑膠桶，疑似想規避刑責，謝姓妻子遺體則被運抵桃園殯儀館冰存；桃園地檢署檢察官下午到桃殯相驗死者，吳男也被押解到場，檢察官針對死者頸部等處傷痕逐一檢視，吳男在旁則面無表情。
吳男涉嫌殺妻案，桃檢複訊後依涉犯刑法殺人罪嫌重大且有逃亡及滅證之虞已 向法院聲請羈押。