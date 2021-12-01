避免iPhone死當送修！過來人勸「1件事」必做：日常保養
iPhone手機受到民眾青睞，為了讓不同需求的用戶都可以選擇自己適用的容量，每個系列都會推出各種不同儲存空間的機型。近日，就有民眾反應自己的手機因為容量不夠，導致手機死當螢幕全黑，最終只能送去維修的慘況，貼文下則引來不少過來人表示，清內存就是日常保養的一種，可以延長手機的使用壽命。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 20:48:30
根據原PO於《報廢公社二館》表示，自己現在使用的手機容量是64G，但某一天手機突然當機，螢幕也完全黑掉沒有反應，送修後發現是因為容量不足所造成的，而現在自己雖然買了雲端硬碟，但仍然解決不了容量不夠儲存的窘狀。
貼文一出，過來人則透漏出自己的解法就是清內存，「FB每週清除文件內容登出一次，就只剩400M了，瀏覽器破400M就清，清內存也是保養的一種，就像保養車子一樣」、「都沒清除資料吧，很多都是快取，瀏覽過方便下一次觀看不用重新下載，賴也是一樣 」、「常常要清掉沒用的APP，尤其是遊戲的都不留，我的64G還有1大半空間」。
而多數網友則表示FB、Line是最吃容量的2款軟體，「賴群聊天室哈拉的垃圾資料不捨得刪，就會像怪物一樣一直長大，手機容量再多也不夠」、「Line對話刪一刪，fb也清一下垃圾，就活過來了，這兩個就佔超過一半了」、「LINE備份然後刪除重載，再把備份拉回來，就可以瘦身很多了」。（編輯：鍾怡婷）