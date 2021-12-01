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冷氣團續發威！明晨迎最凍時刻　氣象局估這區「剩8度」

▲受到大陸冷氣團影響，明（2）晨空曠地區一帶最低溫僅剩8度。（圖／NOWnews資料照）
▲受到大陸冷氣團影響，明（2）晨空曠地區一帶最低溫僅剩8度。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2021-12-01 22:23:17｜2021-12-01 22:25:56

大陸冷氣團南下，全台今（1）冷颼颼，中央氣象局表示，明天起白天冷空氣將減弱，白天氣溫稍回升，但北部、東北部及東部天氣仍偏冷，其他地區早晚亦冷，尤其空曠地區，受到輻射冷卻影響，竹苗一帶明晨可能會出現8度低溫，提醒早出晚歸者須添加衣物、注意保暖。

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氣象局指出，明日清晨依舊受到大陸冷氣團影響，各地低溫依舊明顯，西半部、東北部13至15度，花東地區15、16度，近山區及空曠地區有可能有更低的溫度表現；白天高溫比起今天稍有回升，北部、東北從16、17度，回升到接近20度，中南部也逐漸回到23至25度，花東地區也有21至23度，然而清晨低溫依舊，持續到周六都有輻射冷卻的影響，所以天氣方面，都還是偏涼，只是日夜溫差加大；由於水氣偏少，降雨只有大台北、東半部的零星短暫雨，其他地方晴時多雲。

另今年西北太平洋編號第21號的輕度颱風「妮亞圖」，下午2時中心距離鵝鑾鼻東南東方1820公里的海面上，向北北西轉北北東移動，對台灣並無直接影響。

氣象局表示，這波冷氣團預計在週日對台影響開始減弱，但降雨機率提高，轉成濕涼天氣型態，而下一波冷氣團，預計在下週二下半天開始影響台灣，屆時將再轉為乾冷的天氣。（編輯：林莞茜）

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