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3元廉價暖暖包熱不久照樣賣翻　4大量販超市價格比一比

▲鎖定入冬後暖暖包的市場需求，全聯除了開賣一般平價暖暖包，特別引進價格三級跳的BTS防彈少年暖暖包。（圖／全聯提供）
▲鎖定入冬後暖暖包的市場需求，全聯除了開賣一般平價暖暖包，特別引進價格三級跳的BTS防彈少年暖暖包。（圖／全聯提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-02 07:00:00

冷空氣襲台，全台各地降溫有感，由於今年1月寒流一波接一波，民眾冷到怕，意外造成「暖暖包之亂」，全台暖暖包被搶到一片難求，以致於今年10月剛入冬，就出現好市多暖暖包被一掃而光的景象，家樂福、好市多目前皆祭出限購令應戰。

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▲好市多10月底補貨小白兔暖暖包，隨即被民眾搶買一空。（圖／翻攝《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）
▲好市多10月底補貨小白兔暖暖包，隨即被民眾搶買一空。（圖／翻攝《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》）

如何買到便宜的暖暖包在網路上成為熱門議題，網友感嘆過去10元的暖暖包已經「回不去了」，更戲稱暖暖包是期貨，還有人指出以往夏天都能在賣場買到1~3折出清的暖暖包，唯獨今年沒看到，其中最搶手的小白兔暖暖包，找了好幾間藥局才買到，甚至有藥局說得排到1月才有貨。

《NOWnews今日新聞》記者詢問各大賣場庫存，家樂福透露入冬以來已賣出10幾萬包，因為今年冷得早，業績比去年同期飆升20倍，目前採取限購政策、持續供貨，每人限購2組，以確保消費者都能購得，建議民眾無須囤貨。

家樂福目前賣最好的是熔炎12小時手握式瞬熱暖暖包，10入售價169元，平均單包16.9元。家樂福補充，一般暖暖包平均溫度49度、最高溫約62度，熔炎暖暖包平均溫度是61度，最高溫度可達73度。

▲家樂福熱賣款是熔炎12小時手握式瞬熱暖暖包，10入169元，平均溫度61度，最高溫可達73度。（圖／家樂福提供）
▲家樂福熱賣款是熔炎12小時手握式瞬熱暖暖包，10入169元，平均溫度61度，最高溫可達73度。（圖／家樂福提供）

愛買量販表示，賣場有暖暖包現貨供應，且近日會陸續再到貨，10入裝暖暖包售價約是119元至149元不等，平均單片落在11.9元至14.9元。

全聯11月上旬限量開賣BTS防彈少年暖暖包，暖暖包上有Q版印花，外包裝則是BTS防彈少年肖像，由於僅次於韓國在全球搶先開賣，首批1萬6800包旋即售光，目前開放追加第二波，即使平均單片要價33.8元，銷售反應同樣熱烈，而賣場也有一般平價款暖暖包。

▲全聯推出BTS防彈少年暖暖包（5片），原價199元，特價169元。（圖／全聯提供）
▲全聯推出BTS防彈少年暖暖包（5片），原價199元，特價169元。（圖／全聯提供）

日前一開賣暖暖包就被掃光的好市多，下批暖暖包將祭出限購令，一卡限購1盒，目前到貨時程未定，線上商城的小白兔暖暖包也都顯示缺貨，小白兔竹炭握式暖暖包30入329元，平均單包10.9元。

蝦皮購物上賣最好的是銅板價暖暖包，像是一片3元的袋鼠貼式暖暖包，單一賣家就累積售出58萬包，不過有網友認為熱度不夠持久，「我買有袋鼠圖案的，大概4小時就快不行了。」也有人覺得反正夠便宜，勤換就好，起床後、外出時各開1包，未必要買到較貴的24小時長效款。

▲最便宜的袋鼠貼式暖暖包，蝦皮行情單片約2~5元不等，網友認為發熱時間較短，大約只能使用4、5小時。（圖／取自蝦皮購物）
▲最便宜的袋鼠貼式暖暖包，蝦皮行情單片約2~5元不等，網友認為發熱時間較短，大約只能使用4、5小時。（圖／取自蝦皮購物）

 

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