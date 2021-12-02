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Omicron恐成南非主要毒株　世衛呼籲：快打疫苗

▲世衛組織秘書長譚德塞1日在記者會上，呼籲各國必須確保「立即」為染疫高風險和免疫系統較弱群體完整接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世衛組織秘書長譚德塞1日在記者會上，呼籲各國必須確保「立即」為染疫高風險和免疫系統較弱群體完整接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-02 06:38:29

南非國家傳染病研究所(NICD)週三發表的數據顯示，上月剛被發現的Omicron變異毒株正在南非境內蔓延，恐取代Delta變種，成為南非的主流新冠病毒，目前全球多國都已陸續傳出病例，世界衞生組織的專家們1日再次呼籲，雖然還未確定疫苗對抗Omicron的效力是否有降低，但應仍具一定的保護作用，敦促未施打者盡快接種，以及確保疫苗分配平等。

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綜合外媒報導，南非國家傳染病研究所代理執行主任阿德里安·普倫(Adrian Puren)表示，在非洲南部首次檢測到的Omicron變種很可能取代高度傳染性的Delta變異株，雖然現在就斷定Omicron是否會取代Delta，可能還言之過早，但南非各地病例迅速上升是事實，尤其是在人口最多的豪登省(Gauteng province)，表明一些傳播已經發生，而Omicron很可能已經遍布南非全國。

近日曾有最先發現確診病例的南非醫師表示，Omicron感染者的症狀似乎都比較輕微，對此普倫認為，科學家們應該在4週內查明，Omicron可以在多大程度上逃避疫苗或先前感染產生的免疫力，以及它是否會導致比其他變種更嚴重的臨床症狀。

NICD又指出，Omicron也許能突破患者部分免疫能力，但相信現有疫苗仍然可以保護接種者，降低重症或死亡的機率。

世衛組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)1日也在記者會上，呼籲各國必須確保「立即」為染疫高風險和免疫系統較弱群體完整接種疫苗，以及全世界都能公平獲得疫苗、篩檢和療法；全面旅遊禁令並不能阻止病毒傳播，卻會影響人們的生計，敦促各國採取適切的防疫措施，若能做到防止Delta變異株傳播，要遏止Omicron應該非難事。

世衞傳染病名流行病學家范克霍夫(Maria Van Kerkhove)則表示，世衞預期可以在幾天內獲得更多關於Omicron傳播的數據，其中一個可能情況是，Omicron比Delta變種病毒更具傳染性，目前尚不清楚Omicron會導致多嚴重的症狀，因此必須作最壞及最好準備。

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