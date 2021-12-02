Omicron恐成南非主要毒株　世衛呼籲：快打疫苗

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近日曾有最先發現確診病例的南非醫師表示，Omicron感染者的症狀似乎都比較輕微，對此普倫認為，科學家們應該在4週內查明，Omicron可以在多大程度上逃避疫苗或先前感染產生的免疫力，以及它是否會導致比其他變種更嚴重的臨床症狀。
NICD又指出，Omicron也許能突破患者部分免疫能力，但相信現有疫苗仍然可以保護接種者，降低重症或死亡的機率。
世衛組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)1日也在記者會上，呼籲各國必須確保「立即」為染疫高風險和免疫系統較弱群體完整接種疫苗，以及全世界都能公平獲得疫苗、篩檢和療法；全面旅遊禁令並不能阻止病毒傳播，卻會影響人們的生計，敦促各國採取適切的防疫措施，若能做到防止Delta變異株傳播，要遏止Omicron應該非難事。
世衞傳染病名流行病學家范克霍夫(Maria Van Kerkhove)則表示，世衞預期可以在幾天內獲得更多關於Omicron傳播的數據，其中一個可能情況是，Omicron比Delta變種病毒更具傳染性，目前尚不清楚Omicron會導致多嚴重的症狀，因此必須作最壞及最好準備。
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