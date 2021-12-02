林秉樞涉7罪被收押禁見！再嗆「高嘉瑜應該很開心」

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，昨天警方將人逮捕歸案後，新北地檢署晚間在訊後認定其涉有重嫌，以林秉樞涉犯妨害風化、妨害自由、妨害秘密、妨害電腦使用及恐嚇等7項罪名，向法院聲請羈押禁見林嫌，新北地院今（2）日凌晨2時許裁定，林秉樞收押禁見。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 06:40:54｜2021-12-02 06:43:16
在移送的路途上，林秉樞看見大批媒體，先是向高嘉瑜喊話道歉，但否認外界傳聞的偷拍或不雅片，還自稱「相關親密影片是由高嘉瑜掌鏡、並無外傳，也沒有偷拍其他女性」，最後還表示「嘉瑜、小馬（高嘉瑜前男友）已經贏了」，希望能放他一馬。
經檢察官聲請羈押禁見後，新北地院羈押庭漏夜審理，法官則認為，林秉樞傷害、妨害秘密、妨害電腦使用罪，還涉嫌私行拘禁、強制、恐嚇、意圖散布而持有猥褻影像等7項罪名，且有逃亡、串滅證及反覆實施之虞，而有羈押必要，應予羈押並禁止見接通信。
林秉樞被送回檢方準備前往看守所，面對媒體詢問「有沒有什麼想對高嘉瑜說的？」，林秉樞表示，「她應該很開心啦，當初很多網友去罵周玉蔻的時，她私下也很開心，很多人在罵總統的時候，她私下也很開心啊！」
最後林秉樞也感慨，「人生至此已經最低了，沒有什麼可以失去了。」（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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