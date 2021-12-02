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打2劑莫德納也中！美國首例Omicron　道瓊反彈大跌461點

▲美國傳出首例Omicron，導致美國股市由漲轉跌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國傳出首例Omicron，導致美國股市由漲轉跌。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-02 07:20:31

變種病毒Omicron殺進美國！加州舊金山通報，出現美國首例Omicron確診，患者於11月23日從南非返回，已接種過2劑莫德納疫苗。消息一出，美國股市回吐可觀漲幅，並轉跌461點。

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綜合外媒報導，該名病患為日前剛自南非返回美國的舊金山居民，於11月29日證實對Omicron變異株呈陽性反應，目前已在隔離中，不過症狀輕微，無需住院治療。

舊金山衛生官員並表示，該名病患事前已接種過2劑完整的莫德納(Moderna)新冠疫苗，但並未施打加強劑。

美國國家過敏和傳染病研究所所長、總統首席醫療顧問佛奇博士(Anthony Fauci)指出，新變種突然出現，雖然現在還未能判斷Omicron具體的傳染性、致病性和抗藥性，但美國不應輕率，須及早準備，也再次促請民眾盡快接種疫苗。

美國首例確診的消息傳出後，再度引起投資人對全球復甦前景的擔憂，美國股市週三急挫，3大指數均以近全日最低位作收。

週三收盤，道瓊工業指數下跌461.68點或1.34%，收在34022.04點；標準普爾指數挫跌53.96點或1.18%，收在4513.04點；科技股那斯達克指數下挫283.64點或1.83%，收在15254.05點；費城半導體指數下滑22.47點或0.59%，以3810.75點作收。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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