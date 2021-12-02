打2劑莫德納也中！美國首例Omicron　道瓊反彈大跌461點

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舊金山衛生官員並表示，該名病患事前已接種過2劑完整的莫德納(Moderna)新冠疫苗，但並未施打加強劑。
美國國家過敏和傳染病研究所所長、總統首席醫療顧問佛奇博士(Anthony Fauci)指出，新變種突然出現，雖然現在還未能判斷Omicron具體的傳染性、致病性和抗藥性，但美國不應輕率，須及早準備，也再次促請民眾盡快接種疫苗。
美國首例確診的消息傳出後，再度引起投資人對全球復甦前景的擔憂，美國股市週三急挫，3大指數均以近全日最低位作收。
週三收盤，道瓊工業指數下跌461.68點或1.34%，收在34022.04點；標準普爾指數挫跌53.96點或1.18%，收在4513.04點；科技股那斯達克指數下挫283.64點或1.83%，收在15254.05點；費城半導體指數下滑22.47點或0.59%，以3810.75點作收。
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