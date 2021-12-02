掀大S、汪小菲愛國論戰　網友揪張蘭國籍才是「真台獨」

大S和汪小菲離婚後，張蘭藉由直播帶貨，頻頻為兒子叫屈，上月底還爆料汪小菲被陳建州（黑人）按在地上爆打，原因是腦裡的思想、價值觀不同，意指兩岸政治思維導致夫妻離異，把大汪離婚上升到愛國論戰，獲得不少網友支持，不過汪小菲隨後滅火、澄清沒這件事，張蘭也改口道歉認錯人。大陸娛樂平台就透露，張蘭選擇應該少說為妙，因為談論愛國意識，早就放棄中國國籍的她，已經成為台灣邦交國「聖克里斯多福及尼維斯」的人民，實在沒資格談論愛國，嚴格算起，張蘭可能才是「真台獨」！





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▲張蘭（左）過去盛讚大S是好媳婦。（圖／翻攝汪小菲臉書）

張蘭當年將「俏江南」經營得有聲有色，2008年還成為北京奧運唯一中餐服務商，相當風光。但為了在香港上市、避稅，張蘭不僅拉攏國外投資公司CVC（CVC Capital Partners）加入，還放棄了中國國籍，早在2012年就申請成為聖克里斯多福及尼維斯人民。





知情人士稱，張蘭在國內擁有各種政府榮譽和政協委員身分，曾勸兒子汪小菲變更國籍，以順利完成香港上市，但汪小菲不願意，她只好親自出馬，結果俏江南經營惡化，她被指控虛報帳目，喪失了公司主導權，還因未申報香港資產，被認為藐視法庭判刑1年，今年上訴被駁回，被下達拘捕令。





▲張蘭說詞反覆，爆料兒子被黑人暴打，事後改口認錯人。（圖／翻攝抖音、張蘭微博）

對此，張蘭曾自嘲，「要不是為了在香港上市，誰願意放著中國公民不當，要當島民呢？」更認為退休會是國家的損失，對自己相當有自信，被判刑後依舊不以為意，在北京過著逍遙自在生活。網友認為，大S自稱是中國人、山東人，在疫情間還買大量口罩送到中國，反觀張蘭根本不是中國籍，卻想炒作愛國意識為兒子說話，恐怕是火上添油，不但沒有幫到汪小菲，可能還自身難保。



