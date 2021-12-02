誰的錢？林秉樞43歲無業月花5萬住飯店 黑心律師揭盲點
民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，案情曝光引發外界高度關注，林秉樞今（2）日凌晨已遭新北地院收押。除了譴責暴力，本案還有一點讓人匪夷所思就是，林秉樞43歲依然無業，曾因騷擾父母被法院裁定須離父母的住居所至少100公尺遠，卻能月花5萬到處住飯店。那麼林秉樞的錢從哪來？對此，「黑心律師」楊律師認為，可能是詐欺侵占女人的錢。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 09:02:11
昨天警方將林秉樞逮捕歸案後，新北地檢署晚間在訊後認定其涉有重嫌，以林秉樞涉犯妨害風化、妨害自由、妨害秘密、妨害電腦使用及恐嚇等7項罪名，向法院聲請羈押禁見林嫌，新北地院今（2）日凌晨2時許裁定，林秉樞收押禁見。
而自稱「黑心律師」的楊律師在臉書粉專發文表示，「這幾天的新聞及輿論都聚焦在林秉樞對高嘉瑜家暴、傷害、強制、妨害秘密…若單從訴訟的角度來看，本案這些罪名都很容易成立，講白了閉著眼都能打贏，所以我會再關心其他大家忽略的問題」。
楊律師指出，「一直懷疑他就像我以前處理過的渣男一樣詐欺侵占女人的錢，何況林秉樞只是無業的學生，他的父母曾因受家暴而聲請保護令，他的生活費那來？新聞都鬧這麼大了，馬上又有女人來他房間陪他，他甚至要求該女代為處理飯店的費用？」
楊律師最後強調，「未來若有更多被害女me,too時，媒體們千萬要記得問關於錢的問題喔，因為他除了打女人外，也很可能同時騙女人的錢」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110