林秉樞存私密照「白豆腐頭變黑色」 高嘉瑜律師：遭調包
立委高嘉瑜慘遭男友林秉樞施暴，造成臉部、腿部等多處瘀青，新北地院今（2）日凌晨2時許裁定，林秉樞收押禁見；不過，在警方查扣的iPhone手機、iPAD平板、黑色備份豆腐等證物，高嘉瑜已透過律師向檢方表示，林秉樞用來拷貝她手機資料的豆腐隨身碟（Qubii）應為白色，與檢方公布的證物照片並不相符。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 09:30:28
昨天警方將林秉樞逮捕歸案後，新北地檢署晚間在訊後認定其涉有重嫌，以林秉樞涉犯妨害風化、妨害自由、妨害秘密、妨害電腦使用及恐嚇等7項罪名，向法院聲請羈押禁見林嫌，新北地院今天凌晨2時許裁定，林秉樞收押禁見。
高嘉瑜在被軟禁時，曾借用林秉樞的豆腐頭隨身碟充電，才意外發現手機螢幕上，會出現隨身碟裡的檔案夾，赫然發現她和其他3個女生名字命名的檔案夾，其中就含有親密影片、照片。
根據《鏡週刊》報導，高嘉瑜在看到警方公開的證物照中，發現與自己在遭軟禁在飯店時，與曾借用豆腐頭隨身碟不一樣，自己使用的是白色的，不是黑色；高嘉瑜第一時間透過律師提醒檢方，「林秉樞交出去的，不是在飯店內使用的同一顆，林可能自知檢警會找上門，身邊的電子儲存裝置也會被扣押，因此事先備份」。
律師也指出，由於檔案夾內的照片檔跟影片檔，涉及至少4個不同女性與林秉樞交往期間的私密影片，因此盼望檢方能夠追查，是否林秉樞有散布其他備份的可能性。（編輯：孫唯容）