林秉樞施暴高嘉瑜！政大博士生身份不保？校方最新3聲明
民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，引發外界高度關注，林秉樞今（2）日凌晨已遭新北地院收押。而林秉樞目前就讀於政治大學政治系博士班，對此，政治大學最新發出3點聲明回應，強調會依校規處分，勿枉勿縱。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 09:35:23
警方將林秉樞逮捕歸案後，新北地檢署晚間在訊後認定其涉有重嫌，以林秉樞涉犯妨害風化、妨害自由、妨害秘密、妨害電腦使用及恐嚇等7項罪名，向法院聲請羈押禁見林嫌，新北地院今（2）日凌晨2時許裁定，林秉樞收押禁見。
林秉樞惡行引發公憤，許多過去劣跡也被一一起底。而他目前就讀於政治大學政治系博士班，政大政治系最新對此發布3點聲明：
首先，我們對本次家庭暴力事件施暴者提出最嚴厲的譴責，也祝福高委員早日康復。
第二，該生於103學年度註冊入學本系博士班，修業期間因個人因素曾經休學，目前其在本系仍保有學籍。
第三，此一事件已進入司法程序，待司法調查後，若有確定事證，本系將提請學生獎懲委員會審議，依校規處分，勿枉勿縱。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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