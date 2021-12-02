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詮釋歌劇天后　瑪莉詠柯蒂亞再展歌喉

▲瑪莉詠柯蒂亞繼《玫瑰人生》後再展歌喉，詮釋歌劇天后.（圖／采昌國際）
▲瑪莉詠柯蒂亞繼《玫瑰人生》後再展歌喉，詮釋歌劇天后.（圖／采昌國際）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-12-02 12:52:00

獲本屆坎城影展「最佳導演」、「最佳配樂」雙料大獎的電影《ANNETTE：星夢戀歌》（Annette），即將在12月10日於台灣絕美獻映。本片找來以《玫瑰人生》（La Vie En Rose）勇奪「奧斯卡影后」的瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）再展歌喉，詮釋歌劇天后「安」。導演李歐卡霍（Leos Carax）透露當初完全找不到適合演安的演員，甚至一度索性不想拍了；還好他之後遇見了瑪莉詠，兩人才一拍即合。卡霍甚至因為瑪莉詠當時有孕在身，特地為她延後兩年才展開拍攝，並對她大表激賞：「感謝她為電影帶來的一切！」

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▲導演要求邊演邊唱不能對嘴，讓瑪莉詠柯蒂亞演來頗感壓力。（圖／采昌國際）
▲導演要求邊演邊唱不能對嘴，讓瑪莉詠柯蒂亞演來頗感壓力。（圖／采昌國際）
值得一提的是，雖然瑪莉詠本身有歌喉，但一方面要演繹歌劇天后，而且不能對嘴，必須真的開口唱歌劇；另方面還必須以許多奇怪的姿勢唱歌，如仰臥或被假舔陰部，還是讓她備感壓力。於是她跟導演選擇折衷方式，請到專業女中音歌手凱薩琳特羅特曼（Catherine Trottmann），讓瑪莉詠的聲音與凱薩琳的聲音融合在一起。這也反過來讓瑪莉詠成為對方的表演老師，指導對方如何理解歌曲含義並調整聲音，讓她直呼：「將我的部分表演傳遞給其他人，這種感覺既複雜又非常鼓舞人心。」

▲導演要求邊演邊唱不能對嘴，讓瑪莉詠柯蒂亞演來頗感壓力。（圖／采昌國際）
▲導演要求邊演邊唱不能對嘴，讓瑪莉詠柯蒂亞演來頗感壓力。（圖／采昌國際）
對於有機會跟名導合作，瑪莉詠也坦言自己深愛卡霍的作品：「我喜歡《新橋戀人》（The Lovers on the Bridge）的優雅與詩意。茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）當時的性格、表演與光彩讓我大吃一驚，讓我因此愛上卡霍的作品。隨著時間推移，我看完他所有的作品，部部都是傑作！」而當她拿到劇本，得知全片必須用歌唱來詮釋的時候，她才恍然大悟本片的獨特性，更表示很幸運能參與演出：「當我讀劇本時，我完全被征服了。導演把音樂劇讓人振奮的元素，成功和電影深刻的黑暗給連結起來。」至於首度跟卡霍合作，她則表示：「他在片場既特別又耀眼。他完全熱愛他的工作、佈景、電影製作過程與演員，而且他非常受人尊敬。作為一名演員，能感受到像他這樣的藝術家的關注和關心，真是太棒了！」

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