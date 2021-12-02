詮釋歌劇天后　瑪莉詠柯蒂亞再展歌喉

獲本屆坎城影展「最佳導演」、「最佳配樂」雙料大獎的電影《ANNETTE：星夢戀歌》（Annette），即將在12月10日於台灣絕美獻映。本片找來以《玫瑰人生》（La Vie En Rose）勇奪「奧斯卡影后」的瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）再展歌喉，詮釋歌劇天后「安」。導演李歐卡霍（Leos Carax）透露當初完全找不到適合演安的演員，甚至一度索性不想拍了；還好他之後遇見了瑪莉詠，兩人才一拍即合。卡霍甚至因為瑪莉詠當時有孕在身，特地為她延後兩年才展開拍攝，並對她大表激賞：「感謝她為電影帶來的一切！」
對於有機會跟名導合作，瑪莉詠也坦言自己深愛卡霍的作品：「我喜歡《新橋戀人》（The Lovers on the Bridge）的優雅與詩意。茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）當時的性格、表演與光彩讓我大吃一驚，讓我因此愛上卡霍的作品。隨著時間推移，我看完他所有的作品，部部都是傑作！」而當她拿到劇本，得知全片必須用歌唱來詮釋的時候，她才恍然大悟本片的獨特性，更表示很幸運能參與演出：「當我讀劇本時，我完全被征服了。導演把音樂劇讓人振奮的元素，成功和電影深刻的黑暗給連結起來。」至於首度跟卡霍合作，她則表示：「他在片場既特別又耀眼。他完全熱愛他的工作、佈景、電影製作過程與演員，而且他非常受人尊敬。作為一名演員，能感受到像他這樣的藝術家的關注和關心，真是太棒了！」