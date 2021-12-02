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羅志祥衣帽間像「百貨公司專櫃」！愛犬照曝光驚人財力

▲羅志祥貼出愛犬的照片，背景的衣帽間卻被網友發現宛如百貨公司專櫃。（圖／翻攝羅志祥IG）
▲羅志祥貼出愛犬的照片，背景的衣帽間卻被網友發現宛如百貨公司專櫃。（圖／翻攝羅志祥IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-02 11:32:00

羅志祥去年4月遭周揚青毀滅式分手，形象全毀，演藝事業停擺，而在沉寂10個月後，他選擇以YouTuber身分回歸演藝圈。喜愛在社群媒體上分享生活的他，最近迎來他的愛犬Yuki生日，在IG上曬出一張照片，意外曝光他雄厚的財力。

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羅志祥特別為愛犬Yuki開設了IG帳號，上面經常分享Yuki的照片，日前他特別為Yuki慶生，並曬出一張愛犬疑似是在他衣帽間裡的照片，照片中可以看見衣帽櫃上有10幾個女用愛馬仕包、LV Keepall旅行袋、香奈兒包等，就像是百貨公司展示櫃，令人咋舌，羅志祥還以Yuki的視角寫道：「爸爸不要緊張喔，我只是逛逛沒有咬你的包！」

▲羅志祥貼出愛犬Yuki的照片，衣帽間如百貨公司專櫃。（圖／翻攝Yuki IG）
▲羅志祥貼出愛犬Yuki的照片，疑似曝光了自己的衣帽間。（圖／翻攝Yuki IG）
網友看到貼文後，紛紛留言：「包比女生還多，誇張」、「Yuki可以選一個包棒賽」、「爸爸的衣帽間比台南還大，比大商場還豪華、「我以為是百貨公司專櫃」，還有人表示：「比較像是媽媽的更衣室耶！」羅志祥則再次化身Yuki，逗趣回覆：「我爸有時候也會穿女裝。」

羅志祥的狗Yuki是去年10月朋友送給他的禮物，Yuki非常調皮，今年8月就曾發生羅志祥回家時，發現家裡一片混亂，一開始以為家裡進了小偷，直到看到了監視器後才知道，竟是Yuki搗蛋後的傑作。

▲羅志祥貼出愛犬Yuki的照片，衣帽間如百貨公司專櫃。（圖／翻攝羅志祥IG）
▲羅志祥日前才幫愛犬Yuki過生日。（圖／翻攝羅志祥IG）

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