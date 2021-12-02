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是你嗎？9-10月統一發票13人抱走千萬大獎、16人中200萬

▲今（2021）年9-10月統一發票中獎號碼，其中1000萬元特別獎共開出13張中獎發票。（圖／擷取自財政部統一發票兌獎APP）
▲今（2021）年9-10月統一發票中獎號碼，其中1000萬元特別獎共開出13張中獎發票。（圖／擷取自財政部統一發票兌獎APP）

記者顏真真/台北報導

2021-12-02 10:35:26

今（2021）年9-10月期統一發票已於11月25日開獎，財政部並將於今（2）日下午公布中獎清冊。根據財政部統計，這期新台幣1000萬元特別獎共開出13張中獎發票，200萬元特獎則有16張中獎，並從12月6日至明年3月7日開放領獎，還沒對獎的人趕快找出發票，也許你就是那位幸運中獎人。

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根據日前開獎結果，今年9-10月期統一發票特別獎1000萬元中獎號碼為「14872301」，特獎200萬元中獎號碼為「37250799」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「71086085」、「53645821」、「46626911」，另增開1組六獎中獎號碼為「916」。

至於有多少人中1000萬元特別獎？財政部將於今日下午中獎清冊，不過，根據財政部統計，這期1000萬元特別獎共有13張發票中獎，200萬元特獎則有16張中獎。

其實，之前超商也有公布部分中獎資訊，統一超商有1位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得200萬特獎。其中千萬大獎幸運兒僅花148元購買CITY CAFE與飲料，就成為千萬富翁。而萊爾富也開出1張千萬特別獎，這名幸運兒也只花150元儲值iWIN點數卡，就中了1000萬元特別獎。

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