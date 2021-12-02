元元玩股票「半個月爽賺百萬」 投資祕訣讓來賓全傻眼
藝人元元（吳婕安）因亮麗童顏、豐滿身材擄獲不少粉絲，近來她剛開始著手投資理財，且獲利還相當可觀，日前於節目《綜藝大熱門》上表示自己只花了半個月就賺了100萬元，還因此推掉不少通告，懵懵懂懂的投資手法卻獲利滿滿，讓一旁的來賓洪都拉斯氣到不行，而元元投資的祕訣竟是「多做好事」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-02 11:15:00｜2021-12-02 11:21:52
元元在節目上擔任新手投資代表，目前才剛踏入股市一年，她當初帶著150萬元本金開始投資，過了短短半個月，100萬元就直接入袋：「我運氣很好，就是挑幾支，後來就一直漲，突然爆賺，我也不知道為什麼會這樣。」坦言是去年在朋友的建議下，買下電子股試試手氣，私下沒有仔細去研究，還因為獲利太多，所以消失在通告節目一陣子，後來跟上航運股風潮也持續賺錢。
至於投資的祕訣，元元認為這一切跟運氣有很大的關係，多做好事就可以招來好運。元元才剛接觸投資，一夕間就淨賺不少，不過她沒有因此追高，反而是見好就收。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。