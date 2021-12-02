曾與王世均傳緋聞！名媛錢德月再傳熱戀70歲富商

51歲的美魔女名媛錢德月，感情世界撲朔迷離，過去曾有過兩段婚姻，一度還傳出介入王世均、洪曉蕾婚姻，近日又被媒體爆料戀上70歲富商，她不但沒否認，還親自在Instagram回應「謝謝大家這麼關心我，我會好好的」，似乎是默認了這段忘年之戀。





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▲錢德月第二段婚姻僅1年多就分手了。（圖／翻攝錢德月IG）

▲51歲的錢德月身材保養得很好。（圖／翻攝錢德月IG）

錢德月是前中華票券董事長錢龍濤的千金，從小含著金湯匙出生，曾說過若不是因為結婚，還沒端過一杯水給別人，足見生活養尊處優。擁有凍齡美貌、174公分高挑身材的她，經常出席貴婦名媛聚會，和王世均、洪曉蕾一起跑趴，私交甚篤。沒想到，2011年她與三合耐火工業董事長董紀廷（原名董建三）結束17年婚姻時，被爆出和王世均過從甚密，私下頻傳簡訊，讓兩段婚姻都泛起波瀾。





不過，離婚後的錢德月，並未和王世均有後續情緣，反倒是透過女兒董若彤（Tiffany）牽線下，與女兒好友的父親、澳門富商Peter陳擦出火花， 2017年9月閃電再婚，但婚姻僅維持1年2個月，就因個性不合分手，一分贍養費都沒拿，錢德月心情頗受打擊，覺得對不起女兒，很怕影響她的心情。





▲錢德月（左）穿上性感泳裝，好身材一覽無遺。（圖／翻攝錢德月IG）

不過，錢德月沒有停歇追求愛情的腳步，這次被《鏡週刊》拍到與一名大她將近20歲的富商深夜約會，一起在河濱公園騎單車約會，還到男方家中過夜，似乎正處熱戀期。錢德月事後在Instagram限時動態寫下：「謝謝大家這麼關心我，我會好好的。」低調感謝外界關切，似乎認了與富商的戀情。



