全美汽車可靠排行出爐！特斯拉又是倒數 前三名全是日牌
美國權威評測機構《消費者報告》日前發表了最新一期的汽車可靠性榜單，整理出「10大美國汽車品牌可靠度」其中豐田旗下的凌志汽車（Lexus）榮獲了可靠汽車品牌的榜首，而特斯拉（Tesla）只排倒數第2名，最不歡迎的則是福特汽車旗下高級品牌「林肯」
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-02 10:40:19
特斯拉電動車的智慧科技與功能吸引不少駕駛，但生產品質也時常遭人詬病，根據《消費者報告》最新公開的「2021年車輛可靠度調查報告」，特斯拉旗下的Model X、Mode Y兩輛電動休旅車型被打了很低的評價，Model S 轎車也低於平均水準，眾多產品中只有Model 3的可靠度排在中游位置，導致特斯拉在一共28個品牌中排名第 27 名。
《消費者報告》汽車測試高級主管費雪（Jake Fisher）表示，電動車可靠性不高的原因在於經常添加太多不必要且不穩定的高科技噱頭，儘管車主們對特斯拉的滿意度很高，但頻繁更換車輛零組件、供應商與感應器，往往會影響車輛最終生產品質，例如Model Y的熱泵、空調或 Model X 的鷹翼門出現問題的狀況都很常見。
這份榜單主要以四大面相評比，分別為路試成績、品質可靠性、車主滿意度以及安全性這四個維度，並以最終平均分數高低來排序。今年評比結果出爐後，榮獲可靠汽車品牌榜首的是豐田旗下的凌志汽車（Lexus），第2、3名分別為馬自達（Mazda）及豐田，這也是連續第二年來日系品牌佔據榜單前三名的位置。