催新住民公投票 林飛帆：謝謝落腳台灣、瞭解四個不同意
公投倒數16天，民進黨婦女部今（2）日舉辦「新住民姊妹動起來 齊心催票來護台」記者會，除了副秘書長林飛帆、黨籍立委羅美玲出席外，也特別邀請馬來西亞、越南、印尼、泰國、柬埔寨等國的新住民姊妹現身說法，以中文及母語號召新住民在公投投下「四個不同意」。林飛帆說，謝謝大家從各個地方來到台灣落腳扎根，到今天願意出席這場記者會，表達對總統蔡英文執政的支持，也表達四項公投案支持政府的立場。剩下最後16天，大家一起繼續努力，宣傳四個不同意，讓台灣更有力。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-02 10:45:49｜2021-12-02 10:49:45
林飛帆說，很多新住民姊妹都來台灣很久了，大家都很珍惜台灣的民主，希望保護台灣民主可以更長久。謝謝大家從各個地方來到台灣落腳扎根，到今天願意出席這場記者會，表達對總統蔡英文執政的支持，也表達四項公投案支持政府的立場。
林飛帆強調，四項公投案在前一段時間，因為在野黨操作，資訊上有很多落差，很多朋友不清楚政策，現在經過大家努力說服，越來越多朋友意識到公投的重要性，也瞭解為甚麼要投下四個不同意。
林飛帆表示，民進黨針對多元族群積極努力宣傳，在最後16天，大家一起努力。他也再次感謝各位新住民姊妹用自己的母語或中文，盡可能向每一位朋友訴說。
羅美玲說，因為公投案有很多誤導性的論述，有些新住民朋友不那麼清楚公投案，所以婦女部下鄉宣講，讓所有新住民朋友瞭解四個公投案是如何妨害台灣發展。
羅美玲說，像不可能重啟的核四，這是假議題；萊豬自己也持續下鄉宣講；公投綁大選則有很多姊妹都親身經歷過；再來三接站遷移，會影響台灣能源轉型，當然也要很清楚表達，要投下不同意票。
羅美玲說，要投下四個不同意，才能讓多元族群更有力量，「我要跟新住民姊妹表達強力呼籲，要讓台灣更有力量」。