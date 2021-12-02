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幣安創辦人趙長鵬身家達900億　晉升新華人首富

▲全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬身家達到900億美元，成為華人首富。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬身家達到900億美元，成為華人首富。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-02 10:57:21

華人圈經濟發展快速，也讓富豪榜變化的更快。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬身價已經達到900億美元，約5377億人民幣擠下中國農夫山泉水創辦人董事長鍾睒睒，並躋身全球十大富豪之列。

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根據中國媒體《財經》30日公布，華人首富再度易主，指出幣安估值將達到3000億美元，其創辦人趙長鵬持有30%的股份，換算身價900億美元，超過原先榜單的第一首富鍾睒睒，並且躋身全球十大富豪。

不過趙長鵬對此相當低調，1日發布推特表示，如果自己以1美元的價格將公司0.01％股權出售給某人，則該公司價值1萬美元。如果發行1兆供應量的代幣，並將其中1個以1美元的價格賣給某人，那麼就有了1兆美元的代幣，直言「沒有流動性的估值意義不大」。趙長鵬日前曾表示，擬捐出多達 99% 的自身財富，並稱自己財務自由不需要很多錢。

趙長鵬是加拿大籍華人，在加密貨幣領域有很高的影響力。他出生於1977年，幼年生活在蘇州度過，後來隨家人移居加拿大溫哥華，目前暫時居住在新加坡。

趙長鵬從十幾歲開始，就為了負擔家計出外工作，他曾經在麥當勞當過店員，也在加油站工作過。後來到加拿大蒙特婁的麥基爾大學學習計算機科學之後，他也曾前往東京和紐約，為東京股票交易所開發了用於匹配交易訂單的系統，隨後又在彭博Tradebook開發期貨交易軟體。

趙長鵬聽過牌友介紹比特幣之後，2013年開始涉足多個不同的加密貨幣，甚至賣掉上海的房產，將高達600億美元的資金全數投入比特幣。2017年，趙長鵬帶領著團隊創建了幣安，成立4年已經成為全球最大加密貨幣交易所，在全球擁有3000名員工，日交易額達到760億美元，比其他4個最大競爭對手加起來還要多。根據內部人士透露，按照目前交易規模，幣安估值將達到3000億美元。

▲幣安成立4年已經成為全球最大加密貨幣交易所。（圖／美聯社／達志影像）
▲幣安成立4年已經成為全球最大加密貨幣交易所。（圖／美聯社／達志影像）
回顧美國《富比世》（Forbes）於11月初公布的中國富豪榜單，當時中國首富由鍾睒睒奪下，身價為4244億人民幣，其次是字節跳動創始人張一鳴、寧德時代創始人曾毓群、騰訊創始人馬化騰。在2018年2月《富比士》當時發布了首個數位貨幣領域富豪榜，當時趙長鵬名列第3、身家估值11至20億美元，為前10名當中唯一的華人。

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