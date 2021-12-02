逛UNIQLO喜歡卻不買？內行爆「真實理由」：是公開的秘密
近年來服飾業吹起平價快時尚風潮，國外各大品牌也紛紛進駐台灣，搶攻小資、學生族群，像是UNIQLO、NET、H&M等，都是不少人的最愛。而近日，就有網友分享自己去UNIQLO購買衣服時，試穿一件喜歡的大衣，但當下沒有馬上購買，其原因曝光後，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 11:01:19
原PO在「Dcard」貼文指出「現在冬天快到了，那天去UNIQLO逛的時候，就試穿到一件還不錯的大衣，還蠻喜歡的，想問看看有沒有人知道這件，哪時候可能會再降價的」只見貼出的照片，是一件標價2990元的大衣，原PO礙於售價較高，當下並未購買。
貼文一出，網友紛紛回應「這種平價服飾過一陣子就會降價，是公開的秘密，肯定會降」、「真的很喜歡就直接買了啊，但也是可以等看看啦，一定會降欸」、「常逛就知道啊，價格會浮動，過季商品什麼的也會大特價」、「早買早享受，不然等降價冬天都過一半了」、「我也要去試穿，然後等降價XD」、「時間久了，如果還有貨基本上都會降價，但有沒有你的尺寸又是另一回事喔」。
另外，也有不少過來人分享經驗「之前去10月買了一件1990的外套，結果11月中去，降價降到1280！」、「通常真的買完就會降價，屢試不爽，要買在最低點很難啦」、「這件是新的品項啦，要降價還是要等一陣子喔，通常都是這樣」。（編輯：張嘉哲）