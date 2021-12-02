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裴洛西：美國與台灣同在　致力維護自由安全與人權

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西表示，美國繼續與台灣同在，堅定不移、致力維護台灣人民的自由、安全和人權。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西表示，美國繼續與台灣同在，堅定不移、致力維護台灣人民的自由、安全和人權。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-02 11:40:20

（中央社記者鍾佑貞台北2日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，美國繼續與台灣同在，堅定不移、致力維護台灣人民的自由、安全和人權。台美努力深化聯繫之際，美國國會也盼能促進美國、台灣及世界其他地區的和平與進步。

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立法院、外交部與美國國際民主協會（NDI）今天在台北舉行為期兩天的「2021開放國會論壇」，裴洛西（Nancy Pelosi）、日本前首相安倍晉三透過賀詞祝福活動順利，美國國際民主協會（National Democratic Institute, NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）等人則訪台與會。

裴洛西說，政府間合作抗疫，努力推進共同價值觀及利益之際，促進民主及愛好自由的人民間強化聯繫也至關重要。美國繼續與台灣同在，堅定不移且致力地維護台灣人民的自由、安全和人權。

她表示，台美努力深化雙邊堅實的關係，美國國會也盼能促進美國、台灣及世界其他地區的和平及進步。

日本前首相安倍晉三指出，民主需要很多年才茁壯，而台灣於1996年舉行第一次總統直選，此後經歷了三次執政黨更迭，建立符合民情的民主制度。民主精神如今已深深植根於台灣人民心中。

他表示，台灣成熟的民主，被譽為世界上少數成功的民主化模式之一，衷心期盼透過今天的活動，民主夥伴能夠坦誠地交流意見，從而創造平台，進一步加強合作。

米德偉指出，33 年前的今天，他第一次來到台灣學中文，當時台灣剛走出戒嚴，面臨充滿不確定性的民主前景。33年後，「我的中文可能沒多好，但台灣已迥然不同，發展地更好」。

他表示，自己當時並未預料與台灣的連結會如此深且廣，也沒有人預料到台灣的民主會如此成功，成為亞洲及其他地區人權及民主價值觀的燈塔。

米德偉指出，沒有民主體制是完美的，但台灣這幾十年處在前線，面對持續的威脅，仍持續強化民主，是相當成功的民主故事，令人欽佩。台灣也是一同捍衛民主價值的重要合作夥伴。（編輯：郭無患）1101202

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