再爆黑歷史！林秉樞偷摸胸「罰600歐」　還要人幫付罰金

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李菁琪表示，林秉樞是「吹牛王」，當年他自稱是麻豆林家人，還常說自己是白色恐怖受難者林茂生的後代，爸爸是校長、姊姊是法官、姐夫是律師，家族政商關係良好，還自稱家住府中站附近，家中給他房子讓他收租，月收大概20萬。
李菁琪爆料，林秉樞當時會隨身攜帶小型的打肉槌，還一路帶到歐洲去，在南法的遊覽車上還因為插隊跟人起衝突期間，還不斷叫囂自己是律師，讓自己感到非常丟臉，「超想裝作不認識他」；最荒謬的是，他在巴黎蒙馬特脱衣酒吧因為摸了小姐胸部被罰600歐元，臨時急call 自己去幫忙刷卡救他。
李菁琪還加碼爆出，林秉樞可能是一種炫耀的立場，曾給自己看他手機裡面的影片，還宣稱是某某名人，「角度非常母湯」，但因為沒有拍到他自己的臉所以也不知道是網路上隨便抓的、還是真的。
李菁琪PTT全文：
吹牛王林秉樞自稱麻豆林家人，只是剛好住板橋又姓林，所以很多人以為他跟板橋林家有關係，但他比較常說他是白色恐怖受難者林茂生的後代，自稱爸爸是校長姊姊是法官姐夫是律師，政商關係非常良好，自述他家住府中站附近，之前自稱家中給他房子讓他收租，月收大概20萬。大學好像是中原大學，研究所念中央直到博班才洗到政大，沒想到這麼多年過去博班還沒畢業，實在很可憐。
以下是幾點觀察，跟大家分享：
1.宣稱他跟很多名人很熟人脈很廣。林男會炫耀說你看你看我臉書下面留言的人都是名人。當時他最常蹭的人是林明昕老師、蔡詩萍、彭明敏，另外宣稱跟黃國昌很熟，以及各大事務所部分資深大律師，但最後發現所謂很熟大概就是合照或是常常去人家臉書下面留言。另外會自稱新潮流一直延攬他入流，但被他拒絕，後來私下問新潮流相關人士，對方表示 並無此事。
林男如此表示他跟這些人很熟有幾個目的，有的是宣稱可以幫你解決問題，有的是宣稱可以讓你在某領域混不下去；譬如說最後我跟他鬧翻他便宣稱他姊姊是法官姐夫是資深律師，還說跟我當時的主管很熟要讓我在法律界混不下去，或者是宣稱他跟巴黎某位資深留學生很熟要讓我在巴黎混不下去，最後經查證人家學長根本聽過他而已。
2.疑似偷拍性愛影片。當時我是個小垃圾，林公秉樞大概是基於一種炫耀的立場會給我看他手機裡面的影片宣稱是某某名人，角度非常母湯。但因為沒有拍到他自己的臉所以也不知道是網路上隨便抓的、還是真的。
3.暴力傾向，擅長情緒勒索跟恐嚇，這傢伙當時會隨身攜帶小型的打肉槌，還一路帶到歐洲去，在南法的遊覽車上還因為插隊跟人起衝突，還叫囂他是律師，非常丟臉，我超想裝作不認識他。
2018年我回台後在某公家機關任職期間（李菁琪說明是黨產會），林秉樞又突然跟我聯絡，要我幫他圓個謊去騙他當時的大學生女朋友說我是他親戚，某天是跟我出去不是去見小三之類的荒唐藉口，想當然爾我果斷拒絕立刻封鎖他，沒想到他居然假裝是我的家人打來公司，弄到我分機號碼打來恐嚇我，說我不從就要對我不利 ，還說要開車到公司樓下堵我云云。
以上都是打公司電話當時公司電話應該有錄音，不知道檔案銷毀了沒有，但因為差點鬧到政風室介入，所以蠻多前同事應該有印象，最後他說他握有對我不利的證據要給我當時的老闆，一問之下居然是「我要跟你老闆說你有抽過大麻」。
4.裝有錢人，其實是林秉摳。因為他宣稱沒有信用卡，所以當時在歐洲車票酒店什麼的我都要幫忙代刷，最後收錢三催四請，最荒謬的是他在巴黎蒙馬特脱衣酒吧因為摸了小姐胸部被罰600歐元，臨時急call 我去幫忙刷卡救他，最後他辯稱在中山北路酒店小姐都會免費幫他吹，似乎是忘記自己在歐洲只是食物鏈底層的黃猴子，回台灣說要請我吃大餐感謝我，最後吃了金峰滷肉飯，大guy4 John.（大概是這樣）最後想跟林秉樞說一句：莫欺少年窮。（編輯：孫唯容）