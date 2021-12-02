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韓國疫情連2天破5000例　文在寅：恢復日常生活不容易

▲韓國連續2天單日新增病例都超過5000例。圖為在仁川機場等待引導入境者隔離的防疫人員。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國連續2天單日新增病例都超過5000例。圖為在仁川機場等待引導入境者隔離的防疫人員。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-02 11:07:07

韓國中央防疫對策本部2日通報，韓國又新增5266例新冠確診，累計確診數達457612例，加上又有新變異株Omicron威脅，韓國總統文在寅坦言，分階段恢復日常生活並不順遂，但政府將盡一切努力，讓國民生活盡快回歸正常。

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根據《韓聯社》報導，繼1日通報單日新增5123例後，韓國疫情2日又再次刷新紀錄，新增本土社區感染5242例，其中首都圈就佔4106例(78.3%)，另有境外輸入性病例24例。

疫情持續惡化之際，近日讓國際社會聞之色變的Omicron變異病毒，韓國也已發現5例，其中3例是11月24日剛從奈及利亞返韓的夫妻及其友人，該名友人更是被列為Omicron本土病例，剩下2例為近期入境者；此外，還有4起疑似病例也在調查當中。

當局憂心，Omicron不排除已開始在韓國社區中傳播。

韓國於11月初開始實施「與病毒共存」模式，其後疫情逐漸升溫，國內醫院病床短缺、醫療量能吃緊，部分重症病患因無法及時獲得治療而死亡。雖然韓國已宣布新增確診者原則上將進行「居家治療」，但專家多半認為此舉無助於解決問題。

韓國總統文在寅2日在首爾瑞士大酒店，出席第53次國家早餐祈禱會時表示，分階段恢復日常生活的道路並不平坦，Omicron變異株的傳播風險也正在增大，但政府將竭盡全力，緩解國民的擔憂和不安，爭取讓國民回歸更好的日常生活，也期待大家同心協力共度難關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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