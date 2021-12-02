韓國疫情連2天破5000例　文在寅：恢復日常生活不容易

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疫情持續惡化之際，近日讓國際社會聞之色變的Omicron變異病毒，韓國也已發現5例，其中3例是11月24日剛從奈及利亞返韓的夫妻及其友人，該名友人更是被列為Omicron本土病例，剩下2例為近期入境者；此外，還有4起疑似病例也在調查當中。
當局憂心，Omicron不排除已開始在韓國社區中傳播。
韓國於11月初開始實施「與病毒共存」模式，其後疫情逐漸升溫，國內醫院病床短缺、醫療量能吃緊，部分重症病患因無法及時獲得治療而死亡。雖然韓國已宣布新增確診者原則上將進行「居家治療」，但專家多半認為此舉無助於解決問題。
韓國總統文在寅2日在首爾瑞士大酒店，出席第53次國家早餐祈禱會時表示，分階段恢復日常生活的道路並不平坦，Omicron變異株的傳播風險也正在增大，但政府將竭盡全力，緩解國民的擔憂和不安，爭取讓國民回歸更好的日常生活，也期待大家同心協力共度難關。
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