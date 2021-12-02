遭疑「重返連千毅直播」激怒網友 鄧佳華勸他停止蹭熱度
鄧佳華先前於連千毅的直播中爆紅，前陣子突然以「不喜歡公司阻止我交朋友」、「不喜歡公司把我設定為丑角」2理由毅然決然離職，先稱要去電子大廠工作，後來又跑去當外送員，坦言想脫離舒適圈，找一份「正常」的工作。怎料連千毅今（2）日凌晨又突然曬出一支直播影片，再次同框鄧佳華，讓網友們直呼「根本被耍」，而鄧佳華本人也親自揭開真相。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-02 11:52:00
連千毅深夜曬出一支直播影片，可以看到鄧佳華還在鏡頭前熱舞、拿道具表演，看起來享受其中，也非常配合連千毅，2人再次合體的畫面曝光後，讓網友們全都看傻：「吳柏毅申請完，回歸直播舒適圈嗎」、「看到佳華在旁邊真的傻眼，為什麼又叫回來，感受很不好」，認為連千毅和鄧佳華鬧翻一事，是在刻意炒新聞、歹戲拖棚。
不過也有人發現同一時間，鄧佳華也在自己的臉書上開直播，且服裝、地點都與連千毅的直播不一樣，點出是連千毅上傳舊影片，呼籲其他人不要受騙上當，而鄧佳華本人也向《NOWnews今日新聞》證實是連千毅回放直播，至於背後原因，他表示自己也不知情，只希望對方不要一直在粉絲團提及他，停止蹭流量。