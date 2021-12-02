「榮家不吃萊豬！」馮世寬重申：承諾一定做到

1218四大公投倒數，退輔會主委馮世寬今 （2）日表示，保持行政中立，身為政務官不對公投表示意見。之前馮世寬曾表示，「榮家不吃萊豬！」他再度強調承諾一定做到。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-02 11:33:40｜2021-12-02 11:57:04
立院外交及國防委員今日審查111年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分。國民黨立委溫玉霞質詢表示，馮世寬去年曾承諾自己不吃萊豬、榮家長者也不會吃到萊豬，面對政府公投立場支持萊豬進口，馮的承諾還有沒有效？
馮世寬回應表示，不但有效，退輔會所屬彰化與高雄農場有製作豬肉鬆，上面特別標明是本省產的，他的承諾絕對有效。
溫玉霞追問，退輔會副主委李文忠周一備詢曾表示政府是一體的，對政策的辯護他是公投的反方，馮世寬是否也成為公投反方？馮世寬表示，他不知道四大公投反方是什麼意思，但是政府公布政策文宣、投票什麼日期，這些退輔會都按公投來做。
溫玉霞又問，退輔會各單位、榮家有無收到公投要投反對票的文宣？馮世寬表示，「絕對沒有!」他並強調，不但要中立，而且要尊重民主制度，這是全民的投票。但他是政務官，不方便公開去反對，但要讓所屬單位員工自己作選擇，去表達贊成或不贊成。而他也不會要求投資事業作任何有關公投宣講的事宜。