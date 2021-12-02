漠視長輩權益？市府拒將未用完敬老卡回饋 葉元之籲三思
漠視長輩權益？新北市議員葉元之11月5日總質詢時，建議市府讓長輩因疫情而未使用的敬老卡點數，回饋長輩做一般小額的消費，新北市長侯友宜也當場承諾會朝這方向研議；豈料，社會局卻以財政困難為由打了回票，但葉元之盼市府能重新研議。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-02 11:26:55｜2021-12-02 11:50:04
葉元之指出，疫情期間，長輩們確實有好幾個月都沒有出門，完全沒有使用到敬老卡的480點；因此，11月5日在市議會的總質詢時，建議市府將長輩敬老卡的480點，讓長輩彈性使用在ubike，並請市府將疫情期間長輩沒用完的點數，比照北市回饋長輩做一般小額消費，侯友宜也當場承諾會朝這方向研議。
不過，社會局近日卻以財政困難為由打了回票；葉元之質疑，疫情期間，長輩們確實有好幾個月都沒有出門，完全沒有使用到敬老卡的480點，只是要求市府將長輩沒用完的部分回饋給他們，並不會額外增加市庫的支持，希望市府能重新研議，把長輩應有的福利給他們。
依社會局回函表示，新北市提供65歲以上長輩，每人每月480點（元）坐公車及捷運，今年共編列13億5000多萬，但由於新北市重大建設進入資金需求的高峰期，財政困難，所以無法讓長輩彈性使用480點；此外，社會局也補充，無法開放讓長輩使用480點，因為涉及相關系統的修改及費用。