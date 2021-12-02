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致電關心高嘉瑜　陳其邁：施暴這種作法天理不容

▲關心高嘉瑜，高雄市長陳其邁認為「施暴這種做法天理不容」。（圖／高雄市政府提供）
▲關心高嘉瑜，高雄市長陳其邁認為「施暴這種做法天理不容」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-02 11:44:13｜2021-12-02 11:44:30

被稱作「港湖女神」的民進黨籍立委高嘉瑜，前（30）日驚傳遭到林姓男友嚴重家暴，導致全身多處挫傷，且對方還手握私密影片，高雄市長陳其邁今日表示，有致電關心高嘉瑜，施暴的這種作法「天理不容」，希望大家發現這種狀況要勇於檢舉。

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立委高嘉瑜遭到林姓男友施暴，臉部大面積瘀青腫脹、四肢多處擦挫傷，傷勢嚴重，事件爆發後震驚社會，高雄市長陳其邁今天被問到是否有關心高嘉瑜，陳其邁說，他有致電關心，有跟她（高嘉瑜）加油，因為在不管是身體或在精神上都受了那麼大的拖磨，令人不捨，尤其看到她昨天的傷勢，對於施暴者應該要從重在刑事上追究。

陳其邁認為，最重要的是，我們鼓勵類似有這種境遇的受害者，面對這種狀況也能勇於站出來，社會安全網，以及家暴相關防治工作也要再更加強，陳其邁也提醒大家，假如有碰到這種事情，或是發現周遭的人假如有這種狀況，要勇於檢舉，就可以減少受害人，「我想施暴這種做法天理不容」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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