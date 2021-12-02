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用有線耳機很老土？達人直接打臉　3大優勢狂勝藍牙耳機

▲短程外出使用藍牙耳機固然方便，但通常一般人還是會備有另一副有線耳機。（示意圖／翻攝pixabay）
▲短程外出使用藍牙耳機固然方便，但通常一般人還是會備有另一副有線耳機。（示意圖／翻攝pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-02 12:08:48｜2021-12-02 12:19:05

如今無線藍牙耳機幾乎成為民眾外出標配，解決過去從包包內撈出一團糾結線球的窘境，PTT就有網友討論，「都什麼年代了，怎麼還有人在戴有線耳機？」在路上看到有人戴有線耳機就以為對方過時、老土！其實那可未必，3C達人點出關鍵：「藍牙耳機1年就掛點。」光是耐用度這點，有線耳機就狂勝了，其他還包括價格、傳輸品質，無線耳機根本沒得比！所以國外現正興起一股配戴有線耳機的時尚趨勢，連名人都趕搭熱潮，所以嫌有線耳機老土的朋友們，該醒醒囉！

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▲網友看到有人還在戴有線耳機覺得很老土，發文討論引出另一派不同觀點。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友看到有人還在戴有線耳機覺得很老土，發文討論引出另一派不同觀點。（示意圖／翻攝pixabay）

原PO在PTT發文討論：「都2021快2022了，耳機還有線？不覺得線會打結嗎，要收還要一直捲，為啥還不用藍牙耳機，有時在路上看到有線耳機，都覺得…相當復古，是在堅持什麼？」引起網友熱烈討論。

如果覺得戴有線耳機是過時、老土，那可能才是真的落伍了，因為現在國外流行的正是重新戴回有線耳機。從事3C編輯資歷長達10年的Chevelle.fu也點出，真無線藍牙耳機的致命傷，短時間內都無法全面取代有線耳機。

3C達人Chevelle.fu提到，無線耳機最常遇到的問題，就是斷線、延遲及電池消耗，廉價的真無線耳機在人多的複雜環境中容易斷線，訊號不好時也會特別耗電，延遲狀況則是在看影片及玩遊戲時較明顯。

▲即便近來耳機大廠紛紛推出平價款藍牙耳機，不過價格競爭力仍比不上便宜的有線耳機。（示意圖／翻攝pixabay）
▲即便近來耳機大廠紛紛推出平價款藍牙耳機，不過價格競爭力仍比不上便宜的有線耳機。（示意圖／翻攝pixabay）
至於電池消耗可說是真無線耳機的「阿基里斯腱」，因為電池小、經常用一下就必須充電，電池壽命會大幅下降，便宜的藍牙耳機可能一年左右就掛了，但有線耳機如果好好保護，使用壽命相對來說延長很久。

尤其現在高階有線耳機還可以換線，若只是線材壞掉都還有解。換成同價位的真無線耳機，萬一是電池、電路板，或是單體其中一個故障，等於是整組無線耳機全部報銷。

根據外媒《華爾街日報》報導指出，國外現正興起一股配戴有線耳機的時尚趨勢，包括知名模特兒貝拉·哈迪德（Bella Hadid）、莉莉-羅絲·德普（Lily-Rose Depp），這些引領時尚的名流都大方配戴有線耳機，認為在穿搭上更有型，帶動國外Z世代(20歲至30歲)重回有線耳機的行列。


當然除了作為時尚配件，回歸到使用者基本體驗，無線藍牙耳機的最大優勢是方便，卻也是其唯一優勢，因為論價格、聲音傳輸都無法與有線耳機比擬，甚至有網友狠批便宜的無線耳機音質，頂多比手機外放好一些，如果讀書、工作需要長時間使用，藍牙耳機的電力也無法連續用上整天。
 

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