用有線耳機很老土？達人直接打臉　3大優勢狂勝藍牙耳機

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原PO在PTT發文討論：「都2021快2022了，耳機還有線？不覺得線會打結嗎，要收還要一直捲，為啥還不用藍牙耳機，有時在路上看到有線耳機，都覺得…相當復古，是在堅持什麼？」引起網友熱烈討論。
如果覺得戴有線耳機是過時、老土，那可能才是真的落伍了，因為現在國外流行的正是重新戴回有線耳機。從事3C編輯資歷長達10年的Chevelle.fu也點出，真無線藍牙耳機的致命傷，短時間內都無法全面取代有線耳機。
3C達人Chevelle.fu提到，無線耳機最常遇到的問題，就是斷線、延遲及電池消耗，廉價的真無線耳機在人多的複雜環境中容易斷線，訊號不好時也會特別耗電，延遲狀況則是在看影片及玩遊戲時較明顯。
至於電池消耗可說是真無線耳機的「阿基里斯腱」，因為電池小、經常用一下就必須充電，電池壽命會大幅下降，便宜的藍牙耳機可能一年左右就掛了，但有線耳機如果好好保護，使用壽命相對來說延長很久。
尤其現在高階有線耳機還可以換線，若只是線材壞掉都還有解。換成同價位的真無線耳機，萬一是電池、電路板，或是單體其中一個故障，等於是整組無線耳機全部報銷。
根據外媒《華爾街日報》報導指出，國外現正興起一股配戴有線耳機的時尚趨勢，包括知名模特兒貝拉·哈迪德（Bella Hadid）、莉莉-羅絲·德普（Lily-Rose Depp），這些引領時尚的名流都大方配戴有線耳機，認為在穿搭上更有型，帶動國外Z世代(20歲至30歲)重回有線耳機的行列。
當然除了作為時尚配件，回歸到使用者基本體驗，無線藍牙耳機的最大優勢是方便，卻也是其唯一優勢，因為論價格、聲音傳輸都無法與有線耳機比擬，甚至有網友狠批便宜的無線耳機音質，頂多比手機外放好一些，如果讀書、工作需要長時間使用，藍牙耳機的電力也無法連續用上整天。