舉證警告恐禍延四代　蘇偉碩：要等萊豬吃出問題才下架？

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蘇偉碩進一步指出，過去就有研究發現DES讓兒童產生病變，當時卻未獲美國政府重視，直到20多年後才禁用，時至今日民眾還在受害，若今日也對萊劑安全輕忽，恐將禍延四代。
蘇偉碩以過去英國狂牛症摧毀英國農業部為例，指出世界貿易組織在食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）協定中，授予各主權國家，有權利為國民的健康跟生命、動植物設定保護標準，他認為，台灣是具有主權的政府，事實上本來就可以按照科學證據，訂定更嚴格檢驗標準，「這是政府的義務，也是我們的權利。」
蘇偉碩直言，要為下一代爭取健康飲食，就像防範新冠肺炎，最有效的防堵一定是在邊境就擋下，而非入境後才用種種方式防堵，更何況現行防堵手段中的種種標示才有違反世界貿易組織的疑慮。
「是藥三分毒」，蘇偉碩表示，作為一位臨床醫師，他常回答病人每種藥物都有副作用，是為了治療疾病才需要忍受藥物副作用，但萊劑只是為了畜牧業者額外利潤的用藥，應用更嚴格的標準審查，並強調吃食物是為了補充營養，不是治病，不需要讓任何藥物殘留在食物內。
蘇偉碩舉出數個研究文獻或是報導中皆提到，萊劑可能造成豬隻中毒，也證實萊劑毒性尚未被完整評估，質疑難道要等吃出問題，有人生病死亡才要下架萊豬嗎？還是可以用更嚴謹的方式待萊劑驗證完整安全性，再放到食物內？呼籲民眾若不想自己和下一代被當白老鼠，應在12月18日對反萊豬公投投下同意票。