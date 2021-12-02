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舉證警告恐禍延四代　蘇偉碩：要等萊豬吃出問題才下架？

▲醫師蘇偉碩以過去有人工荷爾蒙造成民眾罹病為例，質疑難道萊豬也要等吃出問題再下架嗎。（圖／翻攝蘇偉碩臉書）
▲醫師蘇偉碩以過去有人工荷爾蒙造成民眾罹病為例，質疑難道萊豬也要等吃出問題再下架嗎。（圖／翻攝蘇偉碩臉書）

記者許若茵／台北報導

2021-12-02 12:02:35

中選會今（2）日舉辦四大公投案第四場意見發表會，針對第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」反萊豬進口公投，正反方代表由醫師蘇偉碩對戰台大毒理學研究所教授、台大醫院內科部主治醫師姜至剛。蘇偉碩直言，過去有人工荷爾蒙被認為是安全的而廣泛使用，後來卻禍延三代造成民眾受害，質疑難道萊豬也要吃出問題再下架嗎？

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蘇偉碩表示，今天的主題是「捍衛健康主權、不容未戰先降」，許多民眾收到投下同意票會對台灣有不利影響，但這些都是沒有必要的擔慮。他說明，美國過去發現一種人工荷爾蒙己烯雌酚（DES）用於促進牛豬生長，當時被認為是安全的而廣泛使用，但後來卻造成禍延三代的問題，民眾暴露後，除第二代可能有陰道癌、子宮頸癌與生殖系統影響，第三代被發現有過動症、注意力不足等問題，還有文章正在研究是否影響第四代。

蘇偉碩進一步指出，過去就有研究發現DES讓兒童產生病變，當時卻未獲美國政府重視，直到20多年後才禁用，時至今日民眾還在受害，若今日也對萊劑安全輕忽，恐將禍延四代。

蘇偉碩以過去英國狂牛症摧毀英國農業部為例，指出世界貿易組織在食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）協定中，授予各主權國家，有權利為國民的健康跟生命、動植物設定保護標準，他認為，台灣是具有主權的政府，事實上本來就可以按照科學證據，訂定更嚴格檢驗標準，「這是政府的義務，也是我們的權利。」

蘇偉碩直言，要為下一代爭取健康飲食，就像防範新冠肺炎，最有效的防堵一定是在邊境就擋下，而非入境後才用種種方式防堵，更何況現行防堵手段中的種種標示才有違反世界貿易組織的疑慮。

「是藥三分毒」，蘇偉碩表示，作為一位臨床醫師，他常回答病人每種藥物都有副作用，是為了治療疾病才需要忍受藥物副作用，但萊劑只是為了畜牧業者額外利潤的用藥，應用更嚴格的標準審查，並強調吃食物是為了補充營養，不是治病，不需要讓任何藥物殘留在食物內。

蘇偉碩舉出數個研究文獻或是報導中皆提到，萊劑可能造成豬隻中毒，也證實萊劑毒性尚未被完整評估，質疑難道要等吃出問題，有人生病死亡才要下架萊豬嗎？還是可以用更嚴謹的方式待萊劑驗證完整安全性，再放到食物內？呼籲民眾若不想自己和下一代被當白老鼠，應在12月18日對反萊豬公投投下同意票。

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