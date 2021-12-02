高嘉瑜遭施暴登國際版面！約會暴力掀韓媒關注 日網不捨
民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件，不僅引起台灣政壇、民間高度關注，同樣也在鄰近的亞洲國家如日韓掀起迴響，韓國媒體大篇幅報導關於「約會暴力」事件，而日本網友則在相關新聞底下，驚訝留言表示沒想到女方會碰上這樣的暴力男，直呼心疼不捨。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-02 12:01:39
立委高嘉瑜遭林姓男友施暴，引發社會關注，而近年來高度關注「約會暴力」案件的韓國媒體如《韓聯社》、《MBC》、《韓國經濟》、《每日經濟》等亦透過大篇幅介紹此次事件，並以「台灣女議員遭約會暴力」為題，呼籲重視社會上的約會暴力、家暴或性暴力事件。
由於韓國社會長期男尊女卑，根據資料計算，目前約會暴力案件中，女性受害者遠超過男性受害者，當局為此設立「女子家族部」機構，協助遭受家暴、約會暴力的受害者，並邀請前女子偶像團體Secret成員全烋星宣傳，沒想到卻被部份仇女人士砲轟，甚至上街遊行抗議，導致性別分化問題愈發嚴重，高嘉瑜遭遇約會暴力的事件也因此廣受韓國社會討論。
至於日本社會對於此事件的反應，儘管日媒對於高嘉瑜遭男友施暴的報導篇幅度不多，但許多日本網友透過《中央社》日文版新聞與社群網站，看見高嘉瑜傷勢後也心疼表示沒想到像她（高嘉瑜）這樣漂亮又聰明的女生，「怎麼會去碰上暴力男？」，同時也紛紛鼓勵她振作起來。
※【NOWnews 今日新聞
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