日本宮古島爆蝦瘟　近140萬隻養殖車蝦暴斃

我是廣告 請繼續往下閱讀
宮古島市內目前尚未發現其他養殖業者發生蝦瘟；沖繩縣在接獲宮古島漁協報告後，今天派遣沖繩縣水產海洋技術中心職員前往當地調查，將與漁協和宮古島市商議對策。
沖繩縣與漁協表示，急性病毒血症是感染甲殼類生物的病毒，不會傳染給人類；由於蝦類具有同類相食的習性，病毒會在健康蝦吃掉病蝦時隨之傳染。
車蝦肉質富有彈性，口感自然鮮甜，各式料理都適合。宮古島漁協從1998年起養殖車蝦，由久米島引進蝦苗，養殖在3個養殖池中，每個月都必須向沖繩縣水產海洋技術中心匯報是否有發生疾病與提供相關樣本。
宮古島漁協2016年首度在車蝦養殖池中驗出急性病毒血症，接下來每年都陸續驗出。雖然沖繩縣等單位持續調查，但至今仍不清楚病毒來源。
每年11月下旬的車蝦出貨季時，漁協會將病蝦挑出後再出貨，但因蝦瘟使得出貨量降低，2016年以來養殖事業持續赤字。今年是在即將出貨的10月時驗出病毒，且爆發性地在蝦群中傳染，導致首度完全無法出貨。
報導說，漁協每年都會將養殖池的水抽乾，攪拌底砂後曬太陽，並以氯劑消毒；因擔憂病毒可能從外部入侵養殖池，對養殖池周遭捕捉到的甲殼類進行檢驗，但也是陰性。
漁協組合長栗山弘嗣說，因養殖密度過高可能導致蝦群易致病，今年還停用一個養殖池，減少養殖數量，「能做的全做了」，接下來大概只剩把養殖池的底砂全部換新，但這樣費用相當高昂，也不知道能不能避免發生蝦瘟。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1101202