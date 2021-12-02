萊劑單位障眼法？鄭正鈐：不合國際標準蔡政府就換單位算
國民黨立委鄭正鈐今（2）日指出，蔡政府對於萊劑含量標準是以「單位障眼法」的方式欺騙國人，只要不符合國際標準的，到了台灣換成另一種單位計算，就完全合乎標準。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-02 12:10:28
鄭正鈐說，蔡政府在各場次的公投宣講，不斷混淆視聽，甚至公然說謊。副總統賴清德在各場的公投說明會宣稱，萊豬進口的劑量規範，是根據聯合國國際食品法典委員會所訂定的標準執行，而這個標準更是由世界頂尖科學家制定。
「這根本就是一個大謊言。」鄭正鈐表示，國際食品法典委員會（Codex）訂定萊克多巴胺殘留容許量的標準，是以ppb（十億分之一）為單位，但衛福部是卻是採用ppm（百萬分之一）為法規標準，然而依據衛服部「包裝食品營養標示應遵行事項問答集」中，營養標示數據的修整進位方式，檢測有四捨五入問題。
鄭正鈐舉例，衛福部將豬肉萊劑殘留量訂在0.01ppm，若檢測結果為14ppb，依CODEX國際標準為不合格，但換算成ppm則為0.014ppm，四捨五入則為0.01ppm就通過台灣訂定的標準。
正批評，所以不符合國際標準的，到了台灣換成另一種單位計算，就完全合乎標準。蔡政府所訂定的標準根本比國際還要寬鬆，卻以「單位障眼法」的方式欺騙國人，這種滿口謊言的政府，如何令人安心？