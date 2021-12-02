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鼓勵民眾主動檢測！哈爾濱祭1萬元　「懸賞」陽性者引議

▲中國黑龍江哈爾濱市發布通告，鼓勵民眾自動前去新冠病毒篩檢，若確為陽性，則發放獎勵金，引發討論。資料照。（圖／翻攝自新華社）
▲中國黑龍江哈爾濱市發布通告，鼓勵民眾自動前去新冠病毒篩檢，若確為陽性，則發放獎勵金，引發討論。資料照。（圖／翻攝自新華社）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-02 12:20:26

中國黑龍江哈爾濱市今(2)發現1例本土確診、2例初篩陽性感染者，均為內蒙古滿洲里市確診病例，在哈爾濱的密切接觸者。為了鼓勵民眾及時通報，避免疫情擴大，哈爾濱市發通告稱，如果市民自覺身體不適，應主動進行核酸檢測及就診，若核實確為陽性，獎勵1萬元人民幣（折合新台幣約4萬3千元）。消息一出，有民眾表達贊同，但也有人對於為何要發獎金一事感到不解。

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綜合中媒報導，哈爾濱市通告，對主動進行核酸檢測以及自覺身體不適，自主前往醫療機構就診並說明情況，而後核酸檢測結果確為陽性者，發放獎勵金1萬元。與此同時，哈爾濱市也已啟動部分地區第一輪全員核酸檢測。

▲哈爾濱市新冠工作指揮部2日發布第40號公告，第9條提到鼓勵民眾自動自發進行核酸檢測，以及相應的獎勵措施。（圖／翻攝自哈爾濱發布微博）
▲哈爾濱市新冠工作指揮部2日發布第40號公告，第9條提到鼓勵民眾自動自發進行核酸檢測，以及相應的獎勵措施。（圖／翻攝自哈爾濱發布微博）
消息一出，「哈爾濱對主動核酸檢測陽性人員獎勵1萬元」等字眼也登上微博熱搜，很多中國網友對此表示不解，問道：「主動檢測是應該的，獎勵是什麼鬼」、「不主動上報不是犯罪的嗎？為何主動還得獎勵」、「錢多就拿來多建設城市規劃、多鼓勵一線工作人員」。

不過也有網友贊同哈爾濱政府的政策，認為：「這就跟個懸賞似的，現在一個城市一共也沒幾個病例了，撐死也用不了幾萬塊」、「主動檢測呈陽性有錢拿，而且後期治療費用也不用自己掏，直接增強了老百姓去檢測的主動性，多給一個人1萬，減少了擴散，就是省下好幾十萬，這麼簡單的道理都不明白。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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