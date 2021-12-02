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長庚醫院表示，疫情控制最難的是找出可能的風險病人。因此護理站透過資訊系統自動收集病人生命徵象，將當日體溫大於38℃的病人，及連續3天發燒的病人標記出來，呈現在發燒監控儀表板上，讓臨床醫師、護理師可即時掌握病人發燒情形。再加入新冠肺炎相關症狀的警示，針對第一天發現有咳嗽症狀者及連續3天有咳嗽症狀病人做標記，以視覺化提示臨床醫師進一步鑑別診斷與分艙照護的參考。
管理者與指揮中心則可透過感染管制智能監測總面板，即時掌握全院病人發燒動態，重要數據以重點摘要顯示，並依時間區間掌握近一星期全院病人發燒趨勢；將各病房區的發燒人數與狀況以黃色或紅色燈號顯示，達到視覺化一目了然的目標；透過地理位置關聯性呈現發燒病人分布區域，感染管制人員可及早採行合適的預防措施，避免發生可能的群聚感染。
數據結合胸部Ｘ光報告 篩選肺浸潤個案
同時，持續監控護理站發燒人數與發燒遞增連續天數，資料可下鑽至病人，再結合結構化病歷「胸部X光報告」資料與SAS_VA系統，篩選出有肺部浸潤的個案，重點管理住院中的高風險病人。
長庚醫院強調，透過數據治理，建置電子面板進行即時監控，並建立前期指標，做為提前預警、提前預防的依據，以達到監控、提示、管制、預警功能，協助醫療體系智慧管理，提高決策效率，贏得防疫先機。
資料來源：健康醫療網 【2021醫療科技展】長庚醫院智能防疫 贏得先機
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