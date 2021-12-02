退輔會派退役軍官駐美 馮世寬：2022年1月3日就任
美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）上月率訪問團抵台，期間拜訪國防部與退輔會。退輔會主委馮世寬表示，高野一行人對退輔會派員赴美表達高興及支持之意，明 (2022)年陸軍與海軍退役將校各派1人赴美，預計在明年元月3日就任，可促進雙方退伍人員間的運作及保持聯繫。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-02 12:49:16｜2021-12-02 12:50:04
立院外交及國防委員今日審查111年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分。會前媒體詢問退輔會派遣退役將校赴美一事，馮世寬表示，人選已經訂出來，選的是一個陸軍將級軍官，曾在國外讀書、住過國外，副手是上校海軍軍官，他們將在明年元月3日就任，美方非常歡迎有專人能跟他們專責單位互相聯絡，此可促進退伍人員間的運作及保持聯繫。
國民黨立委溫玉霞質詢時關切退輔會派員赴美一事，馮世寬答覆說，高野日前訪問退輔會時，也對退輔會派員赴美表達高興與支持。馮世寬還說，高野聽聞他為空軍出身，問為何不派空軍，當時他回答說，因為名額只有2個，下次會派空軍。
溫玉霞進一步問，比起國防部長，退輔會主委身份比較不敏感，詢問馮世寬有無訪美規劃？馮世寬說，以前每年都會出訪4次，但近期受到疫情影響而無法成行，出訪國家並不設限於美國，也有其他國家會邀請我方。