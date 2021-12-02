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自認第三方稱萊劑應落幕　姜至剛：我們不是把民眾當豬吃

▲台大毒理學研究所教授、台大醫院內科部主治醫師姜至剛喊話，認為「萊克多巴胺應該要落幕了。」（圖／截至中選會直播）
▲台大毒理學研究所教授、台大醫院內科部主治醫師姜至剛喊話，認為「萊克多巴胺應該要落幕了。」（圖／截至中選會直播）

記者許若茵／台北報導

2021-12-02 12:57:56

中選會今（2）日舉辦四大公投案第四場意見發表會，針對第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」反萊豬進口公投，正反方代表由醫師蘇偉碩對戰台大毒理學研究所教授、台大醫院內科部主治醫師姜至剛。姜至剛認為，社會不需要再因衝突消耗成本，喊話「萊克多巴胺應該要落幕了。」

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姜至剛首先表示今日擔任說明人，稱他是正方、反方，他覺得自己是第三方，只是來給民眾上課。他指出，從前總統陳水扁、馬英九至今蔡英文執政，「永永遠遠執政黨想的是一樣的」，面臨的食安風險相同，農委會、食藥署都是同一批專家評估，不論誰執政、在野，論述皆一樣，反問社會付出了多少成本？喊話「萊克多巴胺應該要落幕了。」

姜至剛指出，2012年開放美牛時，有十六字箴言「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」，對他來說不分國民黨或民進黨執政時都喊很大聲開放，而在野時又都極力反對，但萊克多巴胺就是種動物用藥，在牛隻或豬隻中分子結構都一樣，不必每個民眾都要變毒理專家、化學專家，可以把擔心交給農委會與食藥署專家把關，透過風險分析、風險溝通，以科學為基礎，當社會公說公有理、婆說婆有理，爭執不休時，可利用科學分析的基礎讓民眾了解真正風險，讓政府制定維護人民健康的食品安全政策。

姜至剛表示，雖當初國際食品法典委員會（CODEX）投票過程充滿爭議，但現全世界有109個國家開放萊豬進口，其中沒有任何一國推翻當初CODEX訂定的殘餘標準，台灣標準更比CODEX更嚴格，在這種前提之下，一天要吃六公斤的豬肉，而且都剛好含最高殘留量10PPB才會超標。

「在毒理學領域裡，最重要是毒性決定劑量」，對於蘇偉碩提出萊劑可能會讓豬隻有健康問題，姜說能了解，「可是我們不是把民眾當豬吃」，認為應要量化毒性物質，評估潛在風險，若談毒性不談劑量，是種科學與言語的霸凌，他更邀民眾與蘇偉碩去上自己的課程，強調了解食安風險，才能在未來任何食品安全議題上，都能站在同樣的科學基礎達成一致性，不需要再因內部衝突，消耗社會成本。

最後姜至剛提出，比起萊劑，他更擔心市售手搖飲中高果糖、玉米糖漿容易造成孩童代謝症候群風險，希望大家能把專注力花在真正對健康風險層次的議題，並利用剩餘26秒的時間帶民眾沉思。

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