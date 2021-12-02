自認第三方稱萊劑應落幕　姜至剛：我們不是把民眾當豬吃

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姜至剛指出，2012年開放美牛時，有十六字箴言「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」，對他來說不分國民黨或民進黨執政時都喊很大聲開放，而在野時又都極力反對，但萊克多巴胺就是種動物用藥，在牛隻或豬隻中分子結構都一樣，不必每個民眾都要變毒理專家、化學專家，可以把擔心交給農委會與食藥署專家把關，透過風險分析、風險溝通，以科學為基礎，當社會公說公有理、婆說婆有理，爭執不休時，可利用科學分析的基礎讓民眾了解真正風險，讓政府制定維護人民健康的食品安全政策。
姜至剛表示，雖當初國際食品法典委員會（CODEX）投票過程充滿爭議，但現全世界有109個國家開放萊豬進口，其中沒有任何一國推翻當初CODEX訂定的殘餘標準，台灣標準更比CODEX更嚴格，在這種前提之下，一天要吃六公斤的豬肉，而且都剛好含最高殘留量10PPB才會超標。
「在毒理學領域裡，最重要是毒性決定劑量」，對於蘇偉碩提出萊劑可能會讓豬隻有健康問題，姜說能了解，「可是我們不是把民眾當豬吃」，認為應要量化毒性物質，評估潛在風險，若談毒性不談劑量，是種科學與言語的霸凌，他更邀民眾與蘇偉碩去上自己的課程，強調了解食安風險，才能在未來任何食品安全議題上，都能站在同樣的科學基礎達成一致性，不需要再因內部衝突，消耗社會成本。
最後姜至剛提出，比起萊劑，他更擔心市售手搖飲中高果糖、玉米糖漿容易造成孩童代謝症候群風險，希望大家能把專注力花在真正對健康風險層次的議題，並利用剩餘26秒的時間帶民眾沉思。