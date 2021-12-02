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高嘉瑜私密影像被威脅散布　范雲籲盡速修法保障被害人

▲民進黨立委高嘉瑜性私密影像被威脅散布，同黨立委范雲再次要求法務部，儘快進入性私密影像防制的修法進程，不管是專法或修已有法律，應給予被害人保障與協助。（圖／資料照）
▲民進黨立委高嘉瑜性私密影像被威脅散布，同黨立委范雲再次要求法務部，儘快進入性私密影像防制的修法進程，不管是專法或修已有法律，應給予被害人保障與協助。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-02 12:52:23｜2021-12-02 12:55:55

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭到男友施暴，引發關注。同黨立委范雲1日透過臉書表示，看到高嘉瑜記者會上第一句話是和大家說「我先跟大家說對不起，讓大家擔心」真的聽了覺得很心疼，她認為，該說對不起的，從來就不該是被害人、該譴責的，一直都應該是是行使暴力的人、容忍暴力的環境，以及許多在被害人傷口上灑鹽責怪或質疑被害人 的惡質言論。

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范雲說，謝謝高嘉瑜勇敢站出來說出自己的經歷。親密關係中的暴力，加上性私密影像遭威脅帶來痛苦、驚慌、恐懼、傷害，沒有經歷過的人，真的很難想像。做爲高嘉瑜的同事，范雲說，自己除了支持她、謝謝她的勇敢，共同譴責施暴者外，也想呼籲大家，一起來對抗和防制實體和數位世界的性別暴力。

范雲說，高嘉瑜這次遇到的，除了嚴重家暴外，還加上龐大的實質威脅「性私密影像被威脅散布」，目前我國的刑法雖然有「妨害秘密罪」，但不僅罰則較輕、難達到立即遏阻的效果，且也缺乏立即下架、取得通信紀錄與使用者資料的關鍵被害人保護機制。

范雲說，性私密影像被未經同意散布，一直是過去許多被害人心中最大的恐懼，也成為許多行為人用來脅迫、控制被害人的惡劣手段。高嘉瑜面對的就是這種痛苦，自己完全可以想像，當被害人，特別是女性，面對加害者拿性私密影像來逼迫、要求聽從指示時，都會覺得相當恐懼及無助。

范雲說，過去已經有非常多受害人和案例指出性私密影像被威脅散布的法律缺漏問題，高嘉瑜不是第一個，但真心希望因爲她站出來，不會再有類似的受害者。

范雲表示，自己在立法院已提出完防制性私密影像專法，上個月再提出一併處理deepfake的版本，也已一讀通過。但法務部至今還是沒有提出法律草案，「我要再次要求法務部，儘快進入性私密影像防制的修法進程，不管是專法或修已有法律，給予被害人保障與協助」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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