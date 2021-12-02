高嘉瑜私密影像被威脅散布　范雲籲盡速修法保障被害人

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范雲說，高嘉瑜這次遇到的，除了嚴重家暴外，還加上龐大的實質威脅「性私密影像被威脅散布」，目前我國的刑法雖然有「妨害秘密罪」，但不僅罰則較輕、難達到立即遏阻的效果，且也缺乏立即下架、取得通信紀錄與使用者資料的關鍵被害人保護機制。
范雲說，性私密影像被未經同意散布，一直是過去許多被害人心中最大的恐懼，也成為許多行為人用來脅迫、控制被害人的惡劣手段。高嘉瑜面對的就是這種痛苦，自己完全可以想像，當被害人，特別是女性，面對加害者拿性私密影像來逼迫、要求聽從指示時，都會覺得相當恐懼及無助。
范雲說，過去已經有非常多受害人和案例指出性私密影像被威脅散布的法律缺漏問題，高嘉瑜不是第一個，但真心希望因爲她站出來，不會再有類似的受害者。
范雲表示，自己在立法院已提出完防制性私密影像專法，上個月再提出一併處理deepfake的版本，也已一讀通過。但法務部至今還是沒有提出法律草案，「我要再次要求法務部，儘快進入性私密影像防制的修法進程，不管是專法或修已有法律，給予被害人保障與協助」。
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