交換禮物傷腦筋？網路熱議8大藍芽喇叭 這牌子最保險
市面上藍芽喇叭百百款，但哪款最受到網友喜愛呢？根據《Social Lab社群實驗室》蒐集近半年的網路熱議藍芽喇叭品牌中，以Sony的藍芽喇叭討論度最高，也被許多網友稱是「最保險」的品牌；另外，高價位的品牌如Marshall及Bose等，也獲得許多討論。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-06 08:00:00
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤最近半年內「藍芽喇叭」話題的網路聲量表現，找出網友熱議的八大藍芽喇叭品牌網路聲量排行，以及近3個月內網友熱議的五大藍芽喇叭選購因素。根據觀察，近半年的熱議藍芽喇叭品牌中，以Sony出場的藍芽喇叭討論度最高，該品牌因本身研製許多電子產品，而常被許多網友稱是「最保險」的品牌，加上Sony推出的商品種類多，價位從低到高都有，因此在各種「藍芽喇叭選擇」的貼文中，成為不少民眾推薦的品牌。有網友就表示「買藍芽喇叭選保險牌，Sony那種很難錯」、「我藍芽喇叭也買Sony，Sony在喇叭、耳機聲音表現真的很棒」等。
另外，高價位的品牌如Marshall與Bose等，也獲得許多討論；其中經典音響老牌Marshall，以「復古有質感的外型」獲得許多關注，加上音質的表現良好，讓不少網友大讚「Marshall藍芽喇叭真的很搶眼」、「Marshall真的讚，雖然有點貴，但用過之後不後悔」；而Bose也是許多預算充足民眾的選擇之一，該品牌「好聽的低音」也成為不少網友推薦的理由之一，有民眾就大讚「Bose這款音響音質真的不錯」、「Bose的低音真的猛」等。
從近3個月內網友熱議的五大藍芽喇叭選購因素中觀察發現，藍芽喇叭的「外觀設計」最受討論，除了因有不少品牌推出特殊的造型外，也有廠商與卡通人物聯名，來搶攻市場，讓不少網友直呼可愛。而具「木質的外觀設計」也是許多網友關注的焦點，有民眾就表示「木質的設計很好看」、「我也很喜歡木質的造型，覺得木質設計很有質感」。
而藍芽喇叭最重要的「音質」也是許多網友關注的選購要點，有不少網友會上網詢問藍牙喇叭的音質表現，如有網友就說：「個人很在意重低音的音質，我在測試喇叭時都會拿重金屬樂來try」、「喜歡爵士樂的話，低頻要夠比較有放鬆感」分享自己測試音質的方法。