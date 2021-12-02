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微博瘋傳新口罩「先甩一甩」才可用　官方急闢謠：直接戴

▲近日中國微博上瘋傳一段「科普」影片，提醒民眾拆封新口罩時要先「甩一甩」避免吸入致癌物質。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近日中國微博上瘋傳一段「科普」影片，提醒民眾拆封新口罩時要先「甩一甩」避免吸入致癌物質。（示意圖／翻攝pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-02 13:04:21

近日中國微博上瘋傳一段影片，畫面中有一名身穿白袍的男子，煞有其事的「科普」提到新拆封口罩中含一級致癌物「環氧乙烷」，更要民眾打開包裝後記得把口罩「甩一甩」才能使用。然而此說法也立刻被專家打臉，並提醒靠「甩一甩」揮發環氧乙烷殘留沒有科學依據，反而會加速導致汙染。

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這部影片近日在中國社群網站上被瘋狂分享，影片中一名身穿白袍的男子拿著口罩，並對著鏡頭指出「新拆封口罩中含一級致癌物環氧乙烷，打開包裝後得把口罩甩一甩再用，可以大幅下降環氧乙烷數值」。對此杭州市市場監管局、浙江省疾控中心回應表示，環氧乙烷是用於無菌醫用口罩消毒的物質，正規廠商的口罩經檢測後不殘留有害物質，民眾可以打開包裝後即可直接戴。

▲口罩（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲中國近日風傳一段影片，提醒民眾口罩新拆封要「甩一甩」避免吸入致癌物質。（圖／翻攝自澎湃新聞）


浙江省醫療器械檢驗研究院院長沈黎新表示，環氧乙烷是一種國際通用的消毒滅菌物質，被廣泛地應用於洗滌、製藥、印染等行業，同時具有很強的穿透能力，在無菌醫用口罩殺菌結束後，環氧乙烷依然可以揮發出來。為了安全，所有的無菌醫用口罩在生產出來後，需要經過7-14天的等待測驗，由生產企業進行環氧乙烷殘留量指標出廠檢驗，降到符合國家規定的安全標準。只有合格的無菌醫用口罩，才能上市銷售。所以，只要是正規廠商生產的符合標準的醫用口罩，都是安全的，可以放心使用。

浙江省疾控中心專家表示，民用口罩一般來說不會用環氧乙烷消毒滅菌，生產無菌醫用口罩的絕大部分企業選擇的是環氧乙烷滅菌設備，也必須經過專業檢驗才可使用、販售。另外，專家也指出，正確的口罩佩戴方法是先清洗雙手，拆開口罩無菌包裝，迅速戴上，檢查密封性和適合性。而網傳「靠搖晃揮發環氧乙烷殘留」沒有科學依據，反而可能加速環境空氣中的微生物流動，導致污染。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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