微博瘋傳新口罩「先甩一甩」才可用　官方急闢謠：直接戴

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浙江省醫療器械檢驗研究院院長沈黎新表示，環氧乙烷是一種國際通用的消毒滅菌物質，被廣泛地應用於洗滌、製藥、印染等行業，同時具有很強的穿透能力，在無菌醫用口罩殺菌結束後，環氧乙烷依然可以揮發出來。為了安全，所有的無菌醫用口罩在生產出來後，需要經過7-14天的等待測驗，由生產企業進行環氧乙烷殘留量指標出廠檢驗，降到符合國家規定的安全標準。只有合格的無菌醫用口罩，才能上市銷售。所以，只要是正規廠商生產的符合標準的醫用口罩，都是安全的，可以放心使用。
浙江省疾控中心專家表示，民用口罩一般來說不會用環氧乙烷消毒滅菌，生產無菌醫用口罩的絕大部分企業選擇的是環氧乙烷滅菌設備，也必須經過專業檢驗才可使用、販售。另外，專家也指出，正確的口罩佩戴方法是先清洗雙手，拆開口罩無菌包裝，迅速戴上，檢查密封性和適合性。而網傳「靠搖晃揮發環氧乙烷殘留」沒有科學依據，反而可能加速環境空氣中的微生物流動，導致污染。
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