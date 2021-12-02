勇敢發聲！王泉仁舊愛捲入家暴風波　「說不緊張是騙人」

被封為「港湖女神」的立委高嘉瑜，因被男友家暴震驚外界，讓社會更關注女性受害話題，曾是王泉仁舊愛的38歲女星錢柏渝，昨（1）日自曝生平第一次走進法院，「說不緊張是騙人的」，讓粉絲為她捏一把冷汗，好友陳為民擔心她發生什麼事故，錢柏渝說明只是以證人身分出席，勇敢為好姊妹站出來。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲錢柏渝近年除零星通告外，以直播事業為主。（圖／翻攝錢柏渝FB）

錢柏渝在臉書透露，這是生平第一次去法院，為了好閨蜜挺身出庭擔任證人，因為朋友結婚6年，長期被另一半家暴，終於鼓起勇氣面對一切，「這麼長的日子裡，很痛苦，很煎熬，她的心也生病了」，希望用陪伴給閨蜜更多勇氣面對，「希望能夠訴請離婚成功，大家祝福我吧！幫我加油打氣！」





錢柏渝鼓勵受害者都該勇敢站出來，不要姑息施暴者，「無論是言語暴力、行為的暴力與冷暴力，女生都應該鼓起勇氣去面對一切，長期的縱容，只會讓自己更痛苦，我相信當你願意勇敢面對的時候，那麼你的人生將會變得不同」。





▲錢柏渝當年被王泉仁狠甩，一度非常受傷。（圖／翻攝錢柏渝FB）

錢柏渝當年因《流星花園》中飾演「美佳」一角竄紅，卻因為熱戀王泉仁放棄事業，遠赴英國陪讀，男方帶她出席母親喪禮，頗有嫁入豪門希望。結果因學歷太低，對方父親王文祥不認可，王泉仁拋下一句「我應該不會跟妳結婚了」，沒多久後就閃婚李晶晶，讓錢柏渝相當受傷。她選擇淡出螢光幕，近年遠赴澳洲研讀心理課程，希望幫助受創傷症候群所苦的人，如今為被家暴的姊妹站出來，盼對方能脫離不幸福婚姻。



