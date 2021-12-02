到超商取暖！吃穿戴一次購足 萌系暖暖包、聯名暖手寶夯
邁入12月之後，不少民眾都對於快速降溫很有感，也讓各大通路開始備戰寒冬商機！超商業者也提前佈局保暖小物，推出各式暖手寶、暖暖包，以及熱食、熱飲迎戰，統一超商搬出超萌熊大、兔兔、莉莎暖暖包，跟迪士尼、漫威暖手寶來吸客；OK超商也端出熊麻吉暖暖包、男女發熱衣來因應。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-02 15:09:17
7-11主推LINE FRIENDS貼式暖暖包，共有熊大、兔兔、莉莎三種大臉造型，陪民眾暖暖過冬，即日起到2月初全面開放預購，另外還推出迪士尼授權愛睏小熊維尼、愛睏跳跳虎2款今年冬天最夯的暖手寶，以「捲被被戴眼罩」萌感設計，眼罩可穿脫、變裝好療癒。
還有角落小夥伴款式，從可愛設計花園、森林、愛心等，迷你熱飲罐外型，絨毛材質觸感柔軟，溫暖療癒，隨時都能暖暖手；最後還有漫威授權以經典鋼鐵人、經典蜘蛛人皮革質感沙包造型 x 「拳擊手套」創意設計，同樣可以一鍵開機快速導溫，可持續暖手240分鐘。
OKmart指出，咁察消費者在冬季超商購物偏好溫熱即食及保暖商品。因應消費需求，於即日起至12月3日，則是推出限時兩天的多款溫暖優惠，全台門市推出「遠紅外線發熱衣」及「熊麻吉暖暖包」等保暖商品，讓消費者能夠輕鬆採購保暖商品。
業者表示，根據門市後台顯示，最受歡迎為哈燒熱點（炸雞、蛋撻）、現煮咖啡及保暖商品(發熱衣、暖暖包)，這三類商品在各時段業績皆攀升。甚至近日OKCAFE現煮咖啡銷售量較單月平均增加了近2成，而哈燒熱點的炸雞更曾締造單日販售衝破5000隻，預估在這波冷氣團的溫暖需求的帶動下，業績可提高3成。
因應氣溫降低，全家超商也在「全家行動購」網路商城推出多款可愛造型的暖手小物，像是熊熊造型的「熊熊隨身暖暖蛋」，售價599元、卡通造型的「米沃卡通動物造型暖手寶」等，可愛又實用。另外，因應冬天熱飲商機，全家超商也與日本人氣潮牌「NYA-」合作，消費者只要購買指定商品或20元(含)以上飲料或聖誕節端架指定商品，任2件加價49元，即可換購NYA-飲料提袋或杯套乙個，共2款(可挑款)，限量10萬個。