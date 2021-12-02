身體不適騎車違規被開單　機車騎士抗罰勝訴

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李男主張，他長期有重度憂鬱症及心悸症並領有身心障礙手冊，事發當天騎車時因身體一時感到不適，依據過往醫師指示有緊急服藥的必要性，但當時未攜帶藥物。在檢視路況確認對向及行駛方向無來車後，迴轉想要回住處服用藥物，被警方攔停。
李男指出，他當下口頭告知員警急需用藥，但警方不予理會，且態度極為不佳，對他咆嘯，更導致他產生恐慌及焦慮症狀，雙方爭執後，警方通報消防隊後將他強制送醫。李男認為，依當時情況，符合憲法所訂的避免緊急危難，高雄市交通局裁決違法。
高雄市交通局表示，李男既知患有精神疾病，無法掌控其行止，如欲外出，即應請求家人陪伴或請求社會福利機關協助，而不應完全不顧自己及他人生命安全，恣意騎乘機車違反交通規則，不容許原告隨意以其曾患有精神疾病一事作為免責的藉口。
台北地方法院調閱李男病歷發現，李男的確患有重度憂鬱症並領有身心障礙手冊，且依他當時身體狀況，確有緊急服藥需求的可能，出於不得已要返回住處服用藥物。
北院認為，李男在考量路口沒有其他車輛行駛的情況下，騎乘機車闖越紅燈迴轉，本身所欲避免的危害與違規行為所造成的風險兩相權衡下，應可作為阻卻違規行為的事由，且李男採取的手段並未過當，判決撤銷原裁處。可上訴。（編輯：張銘坤）1101202